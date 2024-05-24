ФСБ раскрыла одну из целей теракта в «Крокусе»

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Организаторы теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» хотели подорвать отношения стран СНГ с помощью религиозного и национального факторов. Об этом сообщил директор ФСБ России Александр Бортников в ходе заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке.
По его словам, именно это было одной из целей заказчиков теракта.
Директор ФСБ отметил, что оппоненты России пытались разрушить межэтнический и межконфессиональный баланс, который сложился за длительный период взаимодействия народов.
Также сообщается, что в настоящее время уже задержаны 20 человек, имеющих отношение к преступлению. Среди них непосредственные исполнители теракта и подстрекатели. Несмотря на то, что расследование еще продолжается, Бортников заявил, что след военной разведки Украины в организации теракта очевиден.
Он поблагодарил коллег из спецслужб стран СНГ за помощь в расследовании и заявил, что все причастные к теракту в «Крокусе» будут установлены и привлечены к ответственности.
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Директор ФСБ отметил, что оппоненты России пытались разрушить межэтнический и межконфессиональный баланс, который сложился за длительный период взаимодействия народов.
Также сообщается, что в настоящее время уже задержаны 20 человек, имеющих отношение к преступлению. Среди них непосредственные исполнители теракта и подстрекатели. Несмотря на то, что расследование еще продолжается, Бортников заявил, что след военной разведки Украины в организации теракта очевиден.
Он поблагодарил коллег из спецслужб стран СНГ за помощь в расследовании и заявил, что все причастные к теракту в «Крокусе» будут установлены и привлечены к ответственности.
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Анастасия Хохлова