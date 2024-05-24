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ФСБ раскрыла одну из целей теракта в «Крокусе»

Бортников: теракт в «Крокус Сити Холле» должен был подорвать отношения стран СНГ
24 мая 2024, 09:28
Фото: istockphoto / Tero Vesalainen

Фото: istockphoto / Tero Vesalainen

Организаторы теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» хотели подорвать отношения стран СНГ с помощью религиозного и национального факторов. Об этом сообщил директор ФСБ России Александр Бортников в ходе заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке.
По его словам, именно это было одной из целей заказчиков теракта.

Директор ФСБ отметил, что оппоненты России пытались разрушить межэтнический и межконфессиональный баланс, который сложился за длительный период взаимодействия народов.



Также сообщается, что в настоящее время уже задержаны 20 человек, имеющих отношение к преступлению. Среди них непосредственные исполнители теракта и подстрекатели. Несмотря на то, что расследование еще продолжается, Бортников заявил, что след военной разведки Украины в организации теракта очевиден.
Он поблагодарил коллег из спецслужб стран СНГ за помощь в расследовании и заявил, что все причастные к теракту в «Крокусе» будут установлены и привлечены к ответственности.

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Байден не посетит конференцию по Украине
Bloomberg: Байден не приедет на конференцию по Украине из-за других планов
24 мая 2024, 10:18

Фото: сайт Кремля

Президент США Джо Байден не сможет приехать на мирную конференцию по Украине из-за акции по сбору средств на его предвыборную кампанию. Об этом информирует Bloomberg.
По информации издания, американский лидер будет присутствовать на акции по сбору средств в Калифорнии вместе с западными звездами. Уточняется, что с каждым днем Байден более активно переходит в режим предвыборной кампании.

Нынешний президент США хочет превзойти лидерство бывшего президента Америки Дональда Трампа по опросам в ключевых колеблющихся штатах перед выборами, которые пройдут в ноябре.

Напомним, 15–16 июня в Швейцарии состоится мирная конференция по Украине. По предварительной информации, в ней примут участие представители от 80 до 100 государств. Пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер рассказал, что эта конференция будет проведена по просьбе Киева.

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#швейцария
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Орбан: Запад готовится вступить в войну с Россией
24 мая 2024, 10:00

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Запад осознает, что РФ не планирует нападать ни на одну из стран НАТО. Об этом сообщает радио Blikk.
По мнению Орбана, заявления западных политических деятелей об «угрозе со стороны России» являются маневром перед вступлением в открытую войну с РФ. Премьер-министр добавил, что у России нет желания «захватывать весь западный мир».

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский ответил на призывы Запада нанести удары по России. Полянский отметил, что Запад осознает, какими могут быть последствия применения Киевом их вооружений по целям, расположенным на российской территории.

Напомним, отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил, что Североатлантический альянс планирует подготовить экономику и армию, чтобы начать провоцировать Россию.

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Бортников: НАТО втягивает Молдавию в военное противостояние с РФ и Белоруссией
24 мая 2024, 09:10

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Директор ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что НАТО втаскивает Молдавию в военное противостояние с Россией и Белоруссией. Об этом Бортников сообщил на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке.
Бортников отметил, что правительство Молдавии фактически утратило политическую независимость. По словам директора ФСБ России, в настоящее время перед республикой ставится вопрос об отказе от национальной идентичности и государственности.

Бортников заключил, что Североатлантический альянс оказывает серьезное давление на Кишинев.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что заявление властей Молдавии о том, что в рядах ВСУ есть наемники из их страны говорят о лицемерии официального Кишинёва.

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В ФСБ заявили о причастности разведки Украины к теракту в «Крокусе»
24 мая 2024, 08:22

Фото: iStock/irene_rebrova

Директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что ГУР МО Украины имеет непосредственное отношение к теракту в подмосковном «Крокус сити холле», совершенном 22 марта. Об этом он рассказал на открывшемся в Бишкеке заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.
По его словам, в настоящее время еще продолжается расследование по факту теракта, однако уже сейчас можно сказать, что ответственность за произошедшее лежит на военной разведке Украины.

Бортников подчеркнул, что все виновные будут установлены и каждый из них понесёт наказание.

В рамках расследования уже задержаны 20 человек. В их числе как непосредственные исполнители массового убийства, так и пособники.

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#фсб
#расследование
#крокус сити холл
#теракт
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Вучич поблагодарил Россию за голосование против резолюции по Сребренице
Вучич: Сербия не забудет, что Россия выступила против резолюции о Сребренице
24 мая 2024, 07:58

Фото: сайт Кремля

Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил Росиию, ОАЭ и Китай за позицию по резолюции о геноциде в Сребренице. Об этом он заявил в эфире телеканала Pink.
Кроме этого, он поблагодарил Словакию, Грецию, Кипр и страны Африки, Южной Америки, Азии, и Тихого океана, которые воздержались в ходе голосования.

Он заявил, что некоторые политики хотели использовать свою власть, чтобы политизировать тему геноцида в Сребренице. Суть резолюции была в том, чтобы обвинить Сербию в произошедшем. Глава Сербии подчеркнул, что те, кто хотел «заклеймить сербский народ потерпели неудачу».

Ранее президент Сербии Александар Вучич на фоне ожидаемой резолюции о «геноциде в Сребренице» на Генассамблее ООН ответил цитатой маршала СССР Георгия Константиновича Жукова о неблагодарности Запада за освобождение от фашизма. Сербский президент пообещал сделать все возможное для того, чтобы сохранить честь государства. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#вучич
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Япония внесла в санкционные списки девять организаций из России
Япония ввела санкции в отношении авиационного предприятия «224-й летный отряд»
24 мая 2024, 06:29

Фото: istock / Oleksii Liskonih

Япония внесла в санкционные списки 9 компаний и одно частное лицо из РФ, а также две компании, которые якобы связанные с Россией и Белоруссией. Об этом сказано в пресс-релизе Минфина и МИД страны.
«Касаемо приобретения Россией вооружения из Северной Кореи Япония полагает, что это нарушает соответствующие положения резолюций СБ ООН, которые полностью запрещают передачу вооружения и сопутствующих материалов из или в Северную Корею. Данный шаг подлежит осуждению, как способствующий к дальнейшему ухудшению ситуации на Украине», — указано в документе.
Под санкции попал гендиректор государственной авиакомпании «224-й лётный отряд» Владимир Михейчик. Авиакомпанию также внесли в санкционные перечни вместе с полигоном Ашулук и командованием военно-транспортной авиации РФ.

Если у вышеуказанных компаний и частных лиц буду обнаружены активы в Японии, они будут заморожены. Также теперь для осуществления платежей указанным юридическим и физическим лицам требуется специальное разрешение японских властей.

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#рф
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На Западе потребовали начать переговоры по Украине
CDS: европейские политики и ученые потребовали начать переговоры по Украине
24 мая 2024, 04:47

Фото: istock / Diy13

Европейский союз должен провести мирную конференцию с участием России и Украины. Об этом потребовали европейские ученые и политики в открытом письме, заявления которых приводит итальянское издание Corriere Della Sera.
«Европейскому парламенту следующего созыва следует организовать пробную конференцию с участием обеих сторон (России и Украины. — Прим. ред.) и начать обсуждение мирного сосуществования и безопасности в регионе после конфликта на Украине», — сказано в письме.
В число подписантов документа вошли профессора из университетов Германии, Франции, Италии и Финляндии, бывший председатель комитета по иностранным делам сената Италии Джан Джакомо Мигоне, экс-депутат Европарламента Лучана Кастеллина и бывший генсекретарь Международного бюро мира Колин Арчер.

Последний раз переговоры с участием РФ и Украины проходили во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта 2022 года. Спустя время украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, который запрещает проведение переговоров с президентом России.

Российская сторона неоднократно заявляла, что готова к переговорам, однако Украина на законодательном уровне ввела запрет на них.

Ранее в ВСУ указали на необходимость территориальных уступок для завершения конфликта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#ученые
#депутат
#переговоры
#украина
#россия
#евро
#евросоюз
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США заключили контракт на создание двух ракетных фрегатов
В США заключили контракт на постройку двух ракетных фрегатов стоимостью $1 млрд
24 мая 2024, 04:26

Фото: istock / Phototreat

Соединённые Штаты заключили контракт с американской компанией Marinette Marine объемом более одного миллиарда долларов на разработку и создание двух ракетных фрегатов. Об этом сообщили в Пентагоне, передает РИА Новости.
«Корпорация Marinette Marine из Висконсина получила модификацию объемом 1,044 миллиарда долларов к контракту на изучение вариантов детального проектирования и строительство двух ракетных фрегатов FFG 66 и FFG 67», — информирует ведомство.
Под этим подразумеваются корабли класса «Констеллейшн», представляющие собой многоцелевые фрегаты с управляемым ракетным оружием.

В исполнении контракта будут задействованы предприятия, расположенные в штатах Нью-Йорк, Висконсин. Пенсильванию, Джорджию, Северную Каролину и другие. Работы должны завершиться к апрелю 2030 года.

Ранее сообщалось, что первая группа украинских летчиков завершила в США обучение пилотированию истребителей F-16. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#строительство
#контракт
#новости
#сша
#корабль
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США ограничат выдачу виз ответственным за принятие закона об иноагентах в Грузии
Блинкен: США пересмотрят сотрудничество с Грузией из-за закона об иноагентах
24 мая 2024, 03:32

Фото: istock / rarrarorro

Соединённые Штаты приступили к проведению масштабного пересмотра американо-грузинского сотрудничества из-за принятия в Грузии закона об иностранных агентах. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет РИА Новости.
«Сегодня я начинаю всесторонний пересмотр двустороннего сотрудничества между Соединенными Штатами и Грузией», — сказано в распространенном заявлении главы госдепартамента.
Как утверждает Блинкен, Вашингтон выражает надежду, что лидеры Грузии пересмотрят закон с целью «продвижения демократических и евроатлантических устремленияй».

Ранее депутат парламента Грузии от партии «Сила народа» Созар Субари отметил, что заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о мерах против Грузии из-за принятия закона об иноагентах являются «пустыми и никчемными», США действуют не в интересах народа Грузии.

До этого кврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Вархели, которому премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предъявил обвинения в запугивании, ответил, что его слова вырвали из контекста.

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