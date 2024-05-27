Жительница ЛНР передала сестре в Киеве данные о Российской армии и попалась ФСБ

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ФСБ задержала жительницу Ровеньков Луганской народной республики (ЛНР) по обвинению в шпионаже.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ведомства.
Женщина подозревается в сборе информации о дислокации подразделений Вооруженных сил РФ, участвующих в специальной военной операции. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»).
На допросе она призналась, что передавала полученные данные своей сестре в Киеве, которая затем отправляла их украинским военным.
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Женщина подозревается в сборе информации о дислокации подразделений Вооруженных сил РФ, участвующих в специальной военной операции. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»).
На допросе она призналась, что передавала полученные данные своей сестре в Киеве, которая затем отправляла их украинским военным.
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Артем Кузьмин