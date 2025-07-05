КПРФ попросит президента России переименовать Волгоград

05 июля 2025, 21:29

В КПРФ решили обратиться к Путину с требованием переименовать Волгоград

Фото: Istock/iv-serg

5 июля съезд КПРФ принял решение о намерении обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой вернуть Волгограду и Волгоградской области исторические названия. Слова депутата Дмитрия Новикова передаёт РИА Новости.





В оздоровительном комплексе «Снегири» Истринского района Московской области прошёл XIX съезд партии. Одной из тем собрания стал призыв вернуть региону в низовьях Волги его истинное героическое название — Сталинград и Сталинградская область.

«Съезд партии рассмотрит документ, который связан с восстановлением полноты исторической справедливости в отношении выдающейся фигуры отечественной и мировой истории — Иосифа Виссарионовича Сталина», — разъяснил Новиков.