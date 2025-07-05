КПРФ попросит президента России переименовать Волгоград
В КПРФ решили обратиться к Путину с требованием переименовать Волгоград
5 июля съезд КПРФ принял решение о намерении обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой вернуть Волгограду и Волгоградской области исторические названия. Слова депутата Дмитрия Новикова передаёт РИА Новости.
В оздоровительном комплексе «Снегири» Истринского района Московской области прошёл XIX съезд партии. Одной из тем собрания стал призыв вернуть региону в низовьях Волги его истинное героическое название — Сталинград и Сталинградская область.
«Съезд партии рассмотрит документ, который связан с восстановлением полноты исторической справедливости в отношении выдающейся фигуры отечественной и мировой истории — Иосифа Виссарионовича Сталина», — разъяснил Новиков.Вопрос о переименовании Волгограда поднимался и ранее, но Путин заявлял, что такое решение должны принимать сами жители города. Большинство волгоградцев в 2023 году высказались против изменений из-за высоких затрат и негативной оценки к Сталину.