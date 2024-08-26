ФСБ задержала жителя Омска за шпионаж в пользу Украины

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Сотрудники регионального управления ФСБ задержали в Омске местного жителя. Он собирал и передавал украинским спецслужбам данные о работе одного из оборонных предприятий, расположенных в регионе.
Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ. Омич подозревается в государственной измене. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что мужчина осуществлял сбор сведений, фото- и видеоматериалов о производственной деятельности одного из предприятий военно-промышленного комплекса, расположенных в Омской области. Собранную информацию он затем передавал украинским спецслужбам.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о государственной измене в форме оказания помощи иностранному государству, наносящей ущерб безопасности России.
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