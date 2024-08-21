Обвиняемый в теракте по заданию Киева на БАМе дал признательные показания

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Обвиняемый в совершении теракта по заданию спецслужб Украины на Байкало-Амурской магистрали активно сотрудничает со следствием. Об этом информирует РИА Новости.
Теракт, в результате которого были подорваны два железнодорожных состава с нефтепродуктами, произошел в ноябре 2023 года. По информации ФСБ России, подготовка преступления была организована украинскими спецслужбами.
Исполнитель теракта был задержан в Омской области 7 декабря, ему было предъявлено обвинение на следующий день, а 9 декабря он был арестован.
По данным агентства, обвиняемый скрылся сразу после совершения преступления, однако его местонахождение было установлено в ходе оперативно-розыскных мероприятий. В настоящее время он активно содействует расследованию уголовного дела и дает последовательные признательные показания.
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Исполнитель теракта был задержан в Омской области 7 декабря, ему было предъявлено обвинение на следующий день, а 9 декабря он был арестован.
По данным агентства, обвиняемый скрылся сразу после совершения преступления, однако его местонахождение было установлено в ходе оперативно-розыскных мероприятий. В настоящее время он активно содействует расследованию уголовного дела и дает последовательные признательные показания.
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Дарья Осипова