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Обвиняемый в теракте по заданию Киева на БАМе дал признательные показания

21 августа 2024, 08:35
Фото: istock/Thomasaf

Фото: istock/Thomasaf

Обвиняемый в совершении теракта по заданию спецслужб Украины на Байкало-Амурской магистрали активно сотрудничает со следствием. Об этом информирует РИА Новости.
Теракт, в результате которого были подорваны два железнодорожных состава с нефтепродуктами, произошел в ноябре 2023 года. По информации ФСБ России, подготовка преступления была организована украинскими спецслужбами.

Исполнитель теракта был задержан в Омской области 7 декабря, ему было предъявлено обвинение на следующий день, а 9 декабря он был арестован.



По данным агентства, обвиняемый скрылся сразу после совершения преступления, однако его местонахождение было установлено в ходе оперативно-розыскных мероприятий. В настоящее время он активно содействует расследованию уголовного дела и дает последовательные признательные показания.

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Володин рассказал о новых инициативах в сфере миграционной политики
21 августа 2024, 08:38

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Депутаты встречаются со своими избирателями и по итогам этих встреч выносят на рассмотрение Государственной думы новые законодательные инициативы. Часть из них посвящена миграционной политики.
Об этом в своём телеграм-канале сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин. Он напомнил, что в нынешнем году Государственной думой было принято шесть законов, регулирующих вопросы миграции. Сейчас на рассмотрении парламентариев находятся 28 инициатив в этой области, причём шесть из них были внесены в августе.

В частности, предлагается запретить низкоквалифицированным трудовым мигрантам привозить в Россию свои семьи и родственников. Также депутаты предложили ввести дактилоскопическую регистрацию при въезде иностранных граждан на территорию РФ. Также предлагается ввести ограничения на занятие иностранцами определёнными видами трудовой деятельности, например, в сфере медицины и образования.

В заключение председатель Государственной думы предложил подписчикам высказать своё мнение относительно предлагаемых депутатами инициатив.

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#мигранты
#госдума
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Путин назвал себя пехотинцем, защищающим Россию
Путин считает себя пехотинцем, как и всех, кто защищает интересы РФ
21 августа 2024, 06:26

Фото: Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Чечню подчеркнул, что считает себя таким же пехотинцем, как и все, кто участвует в военной специальной операции (СВО) по защите интересов страны. Это заявление он сделал во время посещения Российского университета спецназа, где встретился с добровольцами, отправляющимися в зону боевых действий.

«Я всего лишь пехотинец», — отметил Путин, добавив, что все участники операции находятся в равном положении и выполняют важную задачу.
Его слова прозвучали после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров подчеркнул, что военные, отправляющиеся в зону СВО, обеспечены всей необходимой техникой и оружием.

Путин также выразил поддержку и признание всем, кто работает на передовой, отметив важность их роли в текущих военных действиях. В ходе визита Кадыров подтвердил, что армейские подразделения имеют все ресурсы для выполнения своих задач.

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В честь Путина назовут новый район в Грозном
Кадыров показал Путину макет нового района в Грозном, названного в его честь
21 августа 2024, 01:47

Фото: Сайт Кремля

Президенту РФ Владимиру Путину была представлена масштабная модель нового района в Грозном, который планируется назвать в его честь. Экскурсию для Путина провел лично глава Чечни Рамзан Кадыров, который отметил, что проект станет значительным вкладом в развитие столицы региона.
По словам Кадырова, проект включает комплекс жилых домов и объектов инфраструктуры, общей площадью более 6,3 миллиона квадратных метров. Этот амбициозный проект, по мнению главы Чечни, станет украшением Грозного, сообщает Общественная служба новостей.

Визит Путина в Чечню начался с посещения могилы Ахмата-Хаджи Кадырова, отца Рамзана Кадырова. Затем президент осмотрел выставку трофейного оружия в Российском университете спецназа в Гудермесе и пообщался с добровольцами.

Напомним, президент России Владимир Путин был удостоен звания почетного гражданина Чеченской Республики. Торжественная церемония вручения знака и удостоверения прошла во время визита главы государства в Чечню.

Знак и удостоверение почетного гражданина вручили президенту глава Чечни Рамзан Кадыров и муфтий республики, председатель духовного управления мусульман Чечни Салах Нежиев. Церемония состоялась на фоне визита Путина в новую мечеть пророка Исы в Грозном.

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#проект
#новости
#рамзан кадыров
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Конгрессвумен США обвинила Киев в мобилизации целых поколений на верную смерть
Конгрессвумен Грин раскритиковала стремление Киева к тотальной мобилизации
21 августа 2024, 00:00

Фото: istock/Liudmila Chernetska

Конгрессвумен США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин подвергла резкой критике Украину за ее политику тотальной мобилизации, заявив, что вместо стремления к миру с Россией, Киев мобилизует целые поколения мужчин, включая тех, кто имеет инвалидность.
Грин выразила мнение, что США должны добиваться мирного соглашения между Москвой и Киевом, а не продолжать финансировать вооруженный конфликт, передает РИА Новости.

«Вместо того, чтобы стремиться к миру и положить конец кровопролитию, Украина мобилизует мужчин из каждого поколения для участия в своей провальной войне против России. Так много украинских мужчин уже были мобилизованы и убиты, что [Владимир] Зеленский мобилизует одноногих мужчин на передовую», – написала она в социальной сети Х.

Конгрессвумен также отметила, что одержимость Вашингтона финансированием конфликта ставит под угрозу целое поколение украинских мужчин. По ее мнению, боевые действия могли быть завершены уже несколько месяцев назад, но Зеленский и большая часть американских политиков продолжают настаивать на эскалации и увеличении числа жертв на Украине.

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#сша
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США готовят ядерный ответ: Байден заявил о планах противостоять России
Байден приказал силам США подготовиться к ядерным столкновениям с Россией
20 августа 2024, 23:44

kremlin

Президент США Джо Байден распорядился подготовить американские вооруженные силы к возможным скоординированным ядерным столкновениям с Россией, Китаем и Северной Кореей, сообщает газета New York Times.
В статье указывается, что Белый дом пока не анонсировал публично пересмотренную стратегию, известную как «Руководство по ядерному размещению». Эта новая стратегия впервые предусматривает подготовку США к одновременным ядерным вызовам со стороны трех крупных держав – Китая, России и Северной Кореи.

Подробности обновленной стратегии остаются конфиденциальными, и администрация Байдена пока воздерживается от комментариев по поводу изменений в оборонной политике.

Ранее сообщалось, что Вашингтон обсуждает с Киевом долгосрочные цели вылазки Вооруженных сил Украины в Курской области. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны США Патрик Райдер.

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#джо байден
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Путин стал почетным гражданином Чечни
Кадыров вручил Путину знак и удостоверение почетного гражданина Чечни
20 августа 2024, 23:34

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин был удостоен звания почетного гражданина Чеченской Республики. Торжественная церемония вручения знака и удостоверения прошла во время визита главы государства в Чечню.
Знак и удостоверение почетного гражданина вручили президенту глава Чечни Рамзан Кадыров и муфтий республики, председатель духовного управления мусульман Чечни Салах Нежиев, передает РИА Новости. Церемония состоялась на фоне визита Путина в новую мечеть пророка Исы в Грозном.

В ответ на эту честь президент Путин преподнес хозяевам уникальный Коран ручной работы в драгоценном переплете.

Напомним, президент России Владимир Путин посетил Беслан, где он возложил цветы к памятнику жертвам террористов «Древо скорби» и мемориалу, посвященному спецподразделениям «Альфа» и «Вымпел».

После поездки в Северную Осетию российский лидер отправился в Чечню. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале. В аэропорту Грозного президента встретил сам Кадыров. Как только Владимир Путин вышел из вертолета, чеченский лидер пожал ему руку.

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#рамзан кадыров
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#коран
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США обсуждают с Киевом долгосрочные цели вылазки ВСУ под Курском
Пентагон: США обсуждают с ВСУ долгосрочные цели вылазки под Курском
20 августа 2024, 23:02

Фото: сайт Конгресса США

Вашингтон обсуждает с Киевом долгосрочные цели вылазки Вооруженных сил Украины в Курской области, сообщил на брифинге для СМИ 20 августа пресс-секретарь Министерства обороны США Патрик Райдер.
Патрик Райдер сообщил журналистам, какие вопросы поднимают американские власти во время переговоров с правительством киевского режима.

«Когда дело касается их [Киева] долгосрочных целей здесь [в Курской области], мы все еще обсуждаем это», – заявил официальный представитель Пентагона.

На мероприятии Пентагона с журналистами активно обсуждали, какие задачи ставит перед собой украинская армия при вторжении в курское приграничье России.

Ранее президент США Джо Байден на национальном съезде Демократической партии привел в пример слова Генри Киссинджера о том, что «Европа со времен Наполеона не смотрела через плечо на Россию без опаски».

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#джо байден
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Более 70 подмосковных парков отметят День Государственного флага
20 августа 2024, 22:43

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Более чем в 70 парках Московской области 22 августа пройдёт общеобластное мероприятие «Моей Родины триколор» ко Дню Государственного флага России. Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма региона.
Так, в парке «Покровский» Сергиево-Посадского городского округа пройдут флешмоб «Мы Россия» и две фотовыставки. Гостей пригласят и на творческие мастерские по изготовлению оригинальных изделий.

Щёлковский парк культуры и отдыха подготовил квест для всей семьи «По следам истории» и флешмоб «Триколор». Юных посетителей ждут спортивно-развлекательная программу и мастер-класс по плетению маскировочных сетей. В завершении праздника гостей ожидает выступление кавер-группы «Каракая».

В клинском парке «Сестрорецкий» состоится концерт государственного оркестра «Гусляры России» Московской областной филармонии. Желающие смогут посетить мастер-классы и фотовыставку «Моя Россия», получить атрибутику с символикой российского флага.

В Городском парке культуры и отдыха Солнечногорска организуют интерактивные площадки молодёжных центров, выставку-ярмарку мастеров и вечерний кинопоказ фильма «Суворовец 1944». На праздничном концерте выступит ансамбль «Русский тембр» Московской областной филармонии.

В сквере «28 Квартал» в Жуковском исполнят патриотические песни и пригласят на танец. Там также прочитают стихи о Родине в формате открытого микрофона.

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#подмосковье
#московская область
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Российские дипломаты отказались ехать отмечать 75-летие Женевских конвенций
Миссия России при СБ ООН отклонила приглашение Швейцарии посетить Женеву
20 августа 2024, 21:48

Фото: istockphoto/SanderStock

Швейцарский МИД пригласил российскую дипломатическую миссию при Совете Безопасности ООН посетить Женеву 25-26 августа в неофициальном порядке по случаю 75-летия Женевских конвенций. Однако Россия отказалась ехать, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу отдела коммуникаций Николя Бидо.
Швейцарский МИД пригласил российскую дипломатическую миссию при Совете Безопасности ООН посетить Женеву 25-26 августа в неофициальном порядке по случаю 75-летия Женевских конвенций. Однако Россия отказалась ехать, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу отдела коммуникаций Николя Бидо.
«Приглашение направили всем членам Совета Безопасности, включая Россию. Это неофициальная поездка. На данный момент российская миссия сообщила, что не приедет в Женеву, остальные 14 стран ожидаются», – заявил Бидо.

Федеральный совет Швейцарии уточнил в заявлении, что миссии обсудят в Женеве вопросы соблюдения и укрепления международного гуманитарного права спустя 75 лет после принятия Женевских конвенций.
«Цель визита также состоит в демонстрации опыта международной Женевы в предотвращении угроз миру и безопасности», – указано в документе.

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