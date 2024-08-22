ФСБ задержала в Крыму и Севастополе трёх агентов украинской разведки

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Сотрудники ФСБ задержали в Крыму и Севастополе трёх агентов украинской военной разведки. Они собирали информацию о Вооружённых силах РФ и планировали диверсии.
Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ. В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий в Севастополе силовиками был задержан агент Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины. Он прошёл на Украине минно-взрывную подготовку, а также обучение по выявлению наружного наблюдения и способам конспиративной связи. Установлено, что он изготовил самодельное взрывное устройство (СВУ), которое было использовано в июле 2024 года при минировании газопровода в Республике Крым. При задержании в его автомобиле было найдено такое же СВУ.
Ещё один агент украинских спецслужб был задержан в Керчи. Это гражданин Молдавии 1992 года рождения. По заданию кураторов он собирал и передавал украинской стороне сведения о дислокации военной техники и позициях противовоздушной обороны на полуострове.
Кроме того, задержан завербованный ГУР житель Севастополя, гражданин России 1973 года рождения. Он предоставлял украинским спецслужбам информацию о военных объектах в Крыму, адресах проживания высокопоставленных военачальников Вооружённых сил РФ.
Все задержанные уже лают признательные показания.
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Ещё один агент украинских спецслужб был задержан в Керчи. Это гражданин Молдавии 1992 года рождения. По заданию кураторов он собирал и передавал украинской стороне сведения о дислокации военной техники и позициях противовоздушной обороны на полуострове.
Кроме того, задержан завербованный ГУР житель Севастополя, гражданин России 1973 года рождения. Он предоставлял украинским спецслужбам информацию о военных объектах в Крыму, адресах проживания высокопоставленных военачальников Вооружённых сил РФ.
Все задержанные уже лают признательные показания.
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Александр Бойцов