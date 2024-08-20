ФСБ уличила в госизмене научного сотрудника, который устроил DDoS-атаки в интересах ВСУ

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ФСБ возбудила уголовное дело о государственной измене в отношении сотрудника научного сотрудника российской организации, которого задержали за попытки воздействия на критическую информационную инфраструктуру России, сообщает Центр общественных связей ФСБ.
«По версии следствия, задержанный инициативно установил контакт с представителями украинских спецслужб. После начала СВО по их указанию он проводил DDoS-атаки на критически важные объекты Российской Федерации в целях нанесения ущерба информационной безопасности», – сообщает ФСБ.
Кроме этого, по данным службы безопасности, мужчина собирал сведения о российских военнослужащих и передвижении военной техники. Также мужчина регулярно переводил деньги и криптовалюту на счета украинских фондов для финансирования ВСУ.
Научный сотрудник уже во всем сознался. За государственную измену, по статье 257 УК, ему грозит пожизненное заключение.
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