ФСБ: задержаны еще два члена банды Басаева за нападение на ВС РФ в 1999 году

Фото: istockphoto/Maksim Mikhailov
Еще двух участников банды террориста Шамиля Басаева, причастных к нападению на российских военных в октябре 1999 года, задержала ФСБ. Об этом сообщили в центре общественных связей ведомства.
Уточняется, что фигуранты обвиняются по статьям «Бандитизм», «Вооруженный мятеж», а также «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».
В ведомстве добавили, что вместе с сотрудниками Следственного комитета собраны и сформированы доказательства участия в преступной деятельности жителей Тюменской области 46-летнего Алимгиреева Муртазали и 55-летнего Кадрашова Алимхана.
Террориста Шамиля Басаева уничтожили российские силовики во время спецоперации в Ингушетии в 2006 году. Ликвидированный чеченский сепаратист причастен к теракту в Буденновске и другим преступлениям.
Читайте также:
Сотрудники ФСБ задержали в Крыму участника украинского нацбата
В Тюмени сотрудники ФСБ предотвратили теракт на железной дороге
ФСБ задержала завербованного СБУ бывшего военного летчика за сбор данных
В ведомстве добавили, что вместе с сотрудниками Следственного комитета собраны и сформированы доказательства участия в преступной деятельности жителей Тюменской области 46-летнего Алимгиреева Муртазали и 55-летнего Кадрашова Алимхана.
Террориста Шамиля Басаева уничтожили российские силовики во время спецоперации в Ингушетии в 2006 году. Ликвидированный чеченский сепаратист причастен к теракту в Буденновске и другим преступлениям.
Читайте также:
Сотрудники ФСБ задержали в Крыму участника украинского нацбата
В Тюмени сотрудники ФСБ предотвратили теракт на железной дороге
ФСБ задержала завербованного СБУ бывшего военного летчика за сбор данных
Никита Кротов