Сотрудники ФСБ задержали в Крыму участника украинского нацбата

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Сотрудники управления ФСБ РФ по Республике Крым и городу Севастополю задержали участника незаконного вооружённого формирования. Мужчина является членом националистического «Крымско-татарского батальона им. Номана Челебиджихана»*.
Установлено, что гражданин России 1980 года вступил в состав дислоцированного тогда на Украине националистического батальона в 2015 году. С того времени он выполнял функциональные обязанности по проверке людей и средств автомобильного транспорта на пунктах пропуска на границе между Россией и Украиной, а также был задействован при охране различных объектов на территории Украины.
Подозреваемый заключён под стражу. Следственный отдел регионального УФСБ возбудил в его отношении уголовное дело по части 2 статьи 208 УК РФ (участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации). Мужчине может грозить лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.
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Александр Бойцов