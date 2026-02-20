Россияне поучаствуют в церемонии закрытия ОИ-2026

20 февраля 2026, 14:31

Российские атлеты поучаствуют в церемонии закрытия ОИ-2026

Фото: istockphoto/Simona Sirio

Российские спортсмены, выступающие на Олимпиаде-2026 в Италии в нейтральном статусе, примут участие в церемонии закрытия Игр, которая состоится 22 февраля в Вероне. Об этом сообщил РИА Новости вице-президент Федерации альпинизма России и главный тренер сборной Павел Шабалин.