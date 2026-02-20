Россияне поучаствуют в церемонии закрытия ОИ-2026
Российские спортсмены, выступающие на Олимпиаде-2026 в Италии в нейтральном статусе, примут участие в церемонии закрытия Игр, которая состоится 22 февраля в Вероне. Об этом сообщил РИА Новости вице-президент Федерации альпинизма России и главный тренер сборной Павел Шабалин.
По его словам, ски-альпиниста Никиту Филиппова, завоевавшего в четверг серебро в спринте и принесшего россиянам первую медаль на этих Играх, пригласили на церемонию заранее. В Вероне также будут Аделия (Петросян) и российские лыжники. Шабалин уточнил, что на парад спортсменов останутся все, чьи старты продолжаются до самого окончания Олимпиады.
Ранее бронзовый призёр чемпионата мира Елена Радионова высказалась о выступлении Петросян на Олимпиаде-2026. На Играх в Италии россиянка стала шестой в женском одиночном катании, набрав 214,53 балла. Победу одержала американка Алиса Лью с результатом 226,79.
Кроме того, в Госдуме оценили выступление российской фигуристки на Олимпиаде.
