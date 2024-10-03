ФСИН опровергла информацию об УДО киллера Леши Солдата

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Осужденный киллер Ореховской организованной преступной группировки Алексей Шерстобитов, известный как Леша Солдат, не подавал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Об этом сообщили в УФСИН России по Липецкой области.
Уточняется, что Солдат был осужден на 23 года. Его срок заканчивается в 2029 году.
В заявлении ФСИН говорится о том, что информация о подаче Шерстобитова ходатайства об УДО, как и сообщения об полученном им отказе от специальной комиссии, не соответствует действительности. В настоящее время осужденный трудится в храме при липецкой ИК-2.
Напомним, в 90-е годы Солдат работал в Ореховской и в Медведковской ОПГ. Правоохранители смогли доказать двенадцать его преступлений, при этом известно, что злоумышленник работал крайне аккуратно.
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В заявлении ФСИН говорится о том, что информация о подаче Шерстобитова ходатайства об УДО, как и сообщения об полученном им отказе от специальной комиссии, не соответствует действительности. В настоящее время осужденный трудится в храме при липецкой ИК-2.
Напомним, в 90-е годы Солдат работал в Ореховской и в Медведковской ОПГ. Правоохранители смогли доказать двенадцать его преступлений, при этом известно, что злоумышленник работал крайне аккуратно.
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Екатерина Коршунова