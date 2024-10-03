Появилось видео задержания украинских шпионов на границе РФ с Литвой

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Задержание сотрудников украинских спецслужб на границе Литвы и РФ попало на видео. Кадры опубликовал Центр общественных связей ФСБ России, передает РИА Новости.
На видео можно заметить процесс задержания украинских злоумышленников. Также видно, как сотрудники ведомства забирают у них ребенка.
Напомним, сегодня, 3 октября, в Калининграде ФСБ задержала двух сотрудников ГУР МО Украины за шпионаж. Преступники намеревались собрать данные о защищенности российско-литовского участка государственной границы, чтобы в дальнейшем забросить агентов для совершения преступлений.
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