В Австралии задержали учительницу за совращение двоих учеников

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Австралийскую учительницу Тайлу Брейли из Сиднея задержали за совращение двоих учеников 16 и 17 лет. Об этом сообщает Daily Mail.
30-летняя Брейли преподавала физическую культуру в школе штата Новый Южный Уэльс. По данным следствия, женщина совратила 17-летнего ученика в своей машине на школьной парковке. Спустя некоторое время стало известно, что до этого учительница также совратила 16-летнего подростка.
Суд предъявил женщине обвинение по 6 эпизодам. Адвокаты Брейли попросили отложить рассмотрение дела, поскольку пока не ознакомились с ним детально. При этом сторона защиты заявляет, что Брейли диагностировали биполярное расстройство.
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Екатерина Коршунова