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В Австралии задержали учительницу за совращение двоих учеников

Daily Mail: учительница из Сиднея совратила двоих учеников 16 и 17 лет
03 октября 2024, 09:37
Фото: iStock/Igor Vershinsky

Фото: iStock/Igor Vershinsky

Австралийскую учительницу Тайлу Брейли из Сиднея задержали за совращение двоих учеников 16 и 17 лет. Об этом сообщает Daily Mail.


30-летняя Брейли преподавала физическую культуру в школе штата Новый Южный Уэльс. По данным следствия, женщина совратила 17-летнего ученика в своей машине на школьной парковке. Спустя некоторое время стало известно, что до этого учительница также совратила 16-летнего подростка.

Суд предъявил женщине обвинение по 6 эпизодам. Адвокаты Брейли попросили отложить рассмотрение дела, поскольку пока не ознакомились с ним детально. При этом сторона защиты заявляет, что Брейли диагностировали биполярное расстройство.

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В Калининграде задержали сотрудников ГУР МО Украины за шпионаж
03 октября 2024, 10:15

Фото: iStock/irene_rebrova

В Калининграде ФСБ задержала двух сотрудников Главного управления разведки Министерства обороны Украины за шпионаж. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
Отмечается, что преступники пытались незаконно проникнуть на территорию РФ из Литвы. Согласно информации следствия, одной из целей их операции было похищение и незаконное перемещение через границу российского ребенка, отцом которого был сотрудник ГУР Украины.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело. В ведомстве не уточнили число фигурантов дела.

Ранее сообщалось, что в Комсомольск-на-Амуре местный житель получил 9,5 лет в колонии строгого режима за госизмену в виде шпионажа на украинскую военную разведку. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#рф
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В Солнечногорске задержали приезжего из Средней Азии с грузом героина
03 октября 2024, 10:00

Фото: iStock/irene_rebrova

31-летнего уроженца одной из стран Средней Азии задержали в городском округе Солнечногорск по подозрению в незаконном обороте наркотиков, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Полицейские установили, что мужчина приехал на машине в лес, расположенный рядом с деревней Жилино, чтобы забрать из тайника наркотик. В салоне автомобиля задержанного правоохранители изъяли пакет с порошком. Экспертиза установила, что вещество в пакете является наркотиком героином общей массой более килограмма», — говорится в сообщении.
Против задержанного завели уголовное дело по двум статьям: «Приготовление к преступлению» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

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Блогеров Чекалиных задержали на 48 часов

Владислав Бакальчук подал иск о возврате домена Wildberries.ru из ООО «РВБ»

В Австралии задержали учительницу за совращение двоих учеников
#наркотики
#полиция
#солнечногорск
#мвд московской области
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Блогеров Чекалиных задержали на 48 часов
Блогеров Валерию и Артема Чекалиных задержали на 48 часов после допроса
03 октября 2024, 09:54

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Блогеров Валерию и Артема Чекалиных задержали на 48 часов. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Отмечается, что также задержан соучредитель компании по торговле косметикой Роман Вишняк. Изначально правоохранители планировали задержать только его, но после очной ставки и допросов решили задержать и Чекалиных. Согласно информации следствия, Вишняк предложил бывшим супругам проводить марафоны и взял их организацию на себя. За это он получал около 25% от общего дохода.

Параллельно Вишняк и Чекалины создали организацию по продаже косметики и питания, после чего Вишняк уехал в Штаты. После того как доходы начали стремительно расти, Вишняк и Чекалины решили пользоваться услугами финансовых организаций Дубая. Данный факт российским следствием оценивается как перевод денег по фиктивным документам.

Напомним, весной этого года в отношении Чекалиных было прекращено производство по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов. Через некоторое время после двенадцати лет брака пара развелась. У них осталось трое общих детей.

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#мвд
#уголовное производство
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#блогер
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Владислав Бакальчук подал иск о возврате домена Wildberries.ru из ООО «РВБ»
03 октября 2024, 09:38

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук подал иск в Савеловский суд Москвы к Татьяне Ким (Бакальчук) и обществу с ограниченной ответственностью «РВБ», требуя признать сделку по передаче домена Wildberries.ru объединенной компании недействительной. Об этом информирует Forbes.
«Как бы кому-то ни хотелось переписать историю, факт остается фактом: я и Татьяна все еще состоим в браке, а никакой брачный договор между нами никогда не заключался», — заявил он.

Бакальчук утверждает, что сделка по передаче домена Wildberries.ru противоречит всем юридическим и здравым принципам. Он заявил, что домен был выведен из их совместной собственности без его согласия.

По мнению бизнесмена, эксперты оценивают стоимость этого домена не менее чем в 3 миллиона долларов. Он считает, что такие действия предпринимаются перед началом бракоразводного процесса с целью уменьшить объем совместно нажитого имущества.

«Мы строили Wildberries вместе почти два десятилетия, и я не намерен позволить кому-то просто так присвоить плоды этих трудов. Я твердо намерен вернуть домен в нашу совместную собственность, потому что именно он — один из символов компании и важнейший актив», — заключил Бакальчук.

Ранее стало известно, что реструктуризация объединённой компании Wildberries и Russ полностью завершена. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#компании
#собственность
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Родителей, пропустивших младенца через мясорубку, осудили в Ростове-на-Дону
03 октября 2024, 09:17

Фото: iStock/globalmoments

В Ростове-на-Дону суд вынес приговор родителям, которых обвиняли в жестоком убийстве восьмимесячной дочери. Об этом сообщило СУ СК РФ по региону.
Согласно данным следствия, в апреле 2023 года супруги, находясь дома, убили восьмимесячную дочь и «предприняли действия, направленные на сокрытие тела». Они расчленили тело малышки в мясорубке, разложили его по полиэтиленовым пакетам и спрятали в морозильной камере.

По словам матери убитой, якобы к ним в квартиру проникли неизвестные, усыпили их, а когда супруги проснулись, то увидели, что дочь похитили. Фигуранты дела были задержаны, в их квартире нашли останки тела младенца.

Против преступников возбуждено уголовное дело. Отца девочки приговорили к 15 годам лишения свободы. Его жена отправится в ИК общего режима на 13 лет.

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Власти раскрыли судьбу сгоревшего музыкального театра в Хабаровске
Хабаровский губернатор Деменшин: сгоревший музыкальный театр восстановят
03 октября 2024, 09:06

Фото: iStock/Distortion Media

Хабаровский краевой музыкальный театр, который почти полностью сгорел, будет восстановлен. Об этом сообщил руководитель Хабаровского края Дмитрий Деменшин в Telegram-канале.
Деменшин отметил, что сейчас необходимо набраться терпения тем, кто «болеет душой за музтеатр». Руководитель также поручил проверить, контролировалась ли во время ремонта крыши противопожарная безопасность.

Сегодня вечером, 3 октября, Деменшин проведет заседание оперштаба.

Напомним, пожар произошел в театре Хабаровска. Спустя некоторое время в здании обрушилась крыша. Огонь локализовали на площади четыре тысячи квадратных метров, три человека смогли самостоятельно эвакуироваться.

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#безопасность
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#хабаровский край
#театр
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Осужденного за сожжение Корана Журавеля обвинили в госизмене
03 октября 2024, 08:46

Фото: iStock/gorodenkoff

20-летний Никита Журавель, который был осужден за сожжение Корана, обвиняется в государственной измене. Об этом сообщили журналистам в прокуратуре Волгоградской области.
Отмечается, что обвинения Журавелю предъявлены согласно ст. 275 УК РФ. Вину осужденный полностью признал. Примечательно, что во время слушаний по делу он многократно извинялся за совершённое преступление и подчёркивал, что сделал это за денежное вознаграждение по заданию СБУ.

Уточняется, что ему грозит лишение свободы на срок до двадцати лет. Согласно информации следствия, Журавель через мессенджер сам предложил сотрудничество представителю службы безопасности Украины.

Ранее Журавель сообщил в суде, что изучает Коран. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Пожар в театре в Хабаровске локализовали на четырех тысячах «квадратах»
03 октября 2024, 07:49

Фото: istockphoto/grafoto

Пожар в театре музыкальной комедии Хабаровска был локализован на площади 4000 квадратных метров, одна женщина госпитализирована. Об этом информирует МЧС России.
В четверг утром в Хабаровске произошел пожар в театре музыкальной комедии. Площадь возгорания увеличилась с 1 до 4 тысяч квадратных метров, обрушились фасад и наружная стена здания, также были слышны несколько взрывов. По уточненным данным краевого управления МЧС, было эвакуировано шесть баллонов — два газовых и четыре кислородных. Дорога возле театра перекрыта, организован объезд по соседним улицам.

«Пожар в Хабаровске локализован на 4 тысячах «квадратов»... Двум мужчинам медицинская помощь оказана на месте. Женщина получила травму, ее госпитализировали. Причину пожара установят эксперты МЧС России», — отмечается в сообщении.

Предварительно пожарные указали, что причиной возгорания стали ремонтные работы. Глава региона, находясь на месте происшествия, заявил, что обратится к правоохранительным органам с просьбой провести правовую оценку случившегося. Он также добавил, что объект будет восстановлен.

В Нижнем Тагиле подожгли квартиру пенсионерки, помогающей бойцам СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#режим
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ТАСС: четыре фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холл» оказались боевиками «Вилаят Хорасан»
03 октября 2024, 06:53

Фото:istock/Tero Vesalainen

Этапированные из Дагестана в Москву фигуранты уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» были членами террористической группировки «Вилаят Хорасан«», запрещенной в России.
Согласно документам, один из эпизодов дела касается участия четырех обвиняемых в деятельности группировки, входящей в состав "Исламского государства" (ИГ), также запрещенного в РФ. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Теракт произошел 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске. Нападавшие открыли огонь по людям из автоматического оружия и подожгли зрительный зал, в результате чего погибло 145 человек. Следствие утверждает, что у него есть основания полагать, что каждый из обвиняемых, находясь на свободе, мог бы координировать свои действия с соучастниками, а также угрожать свидетелям и другим участникам дела, которые уже дали показания против них.

Ранее сообщалось, что фигуранты по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» начали давать изобличающие показания друг на друга в суде. Об этом свидетельствуют судебные материалы, оказавшиеся в распоряжении журналистов.

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