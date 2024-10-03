Раскрыты подробности о похитившем кенгурят из зоопарков карлике

Фото: iStock/Rattankun Thongbun
Похитивший кенгурят из российских зоопарков карлик оказался вором-рецидивистом. МВД подтвердило задержание 31-летнего злоумышленника Ивана Некрасова. Кадры с задержанием опубликованы в Telegram-канале официального представителя МВД РФ Ирины Волк.
Уточняется, что мужчина украл трех кенгуру за одну неделю из зоопарков в разных регионах России. Именно его рост, который составляет менее 1,5 м, позволял Некрасову проникать в помещения.
Согласно информации следствия, одно животное он уже успел продать. Тело еще одного кенгуренка обнаружили в клетчатой сумке вора.
Ранее Некрасов был судим за кражи. Мужчина начал заниматься воровством еще в подростковые годы. В отношении него возбуждено новое дело. Ему грозит до пяти лет колонии.
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Согласно информации следствия, одно животное он уже успел продать. Тело еще одного кенгуренка обнаружили в клетчатой сумке вора.
Ранее Некрасов был судим за кражи. Мужчина начал заниматься воровством еще в подростковые годы. В отношении него возбуждено новое дело. Ему грозит до пяти лет колонии.
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Екатерина Коршунова