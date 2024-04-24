ФСИН разработала новые модели спецодежды за осуждённых

Фото: сайт Минюста
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России разработала новые модели спецодежды для заключённых. Совещание по данному вопросу под председательством министра юстиции Контантина Чуйченко и директора ФСИН Аркадия Гостева с представителями правозащитных организаций состоялось в Минюсте РФ.
Отмечается, что участники совещания осмотрели новые образцы спецодержды. Они подчеркнули, что одежда играет большую роль в становлении осуждённых на путь исправления. Таким образом, она должна быть комфортной, современной и менее мрачной.
Разработка новых моделей спецодежды осуществлялась с учётом вида режима исправительной колонии, а цветовая гамма выбиралась в совместной работе с психологами.
В результате работы ФСИН, изменения коснулись уже имеющихся 11 видов предметов спецодежды. Также появились новые 8 элементов.
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Разработка новых моделей спецодежды осуществлялась с учётом вида режима исправительной колонии, а цветовая гамма выбиралась в совместной работе с психологами.
В результате работы ФСИН, изменения коснулись уже имеющихся 11 видов предметов спецодежды. Также появились новые 8 элементов.
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Анастасия Чинкова