Минюст РФ дополнил список нежелательных иностранных организаций

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Минюст дополнил перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Нежелательными признаны немецкие НПО «Фонд Бориса Немцова за свободу» и Фонд имени Фридриха Науманна за свободу. Также в список включена украинская «Общественная организация Центр Гражданских Свобод».
Отмечается, что они были включены в список нежелательных иностранных неправительственных организаций.
Ранее сообщалось, что число иностранных агентов в России за три года увеличилось в 3,5 раза. По данным РИА Новости, большая часть иноагентов – физические лица, они составляют 70,6% от общего числа. На сегодняшний день в РФ насчитывается 409 человек с таким статусом, в то время как в марте 2021 года их было всего пять. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Отмечается, что они были включены в список нежелательных иностранных неправительственных организаций.
Ранее сообщалось, что число иностранных агентов в России за три года увеличилось в 3,5 раза. По данным РИА Новости, большая часть иноагентов – физические лица, они составляют 70,6% от общего числа. На сегодняшний день в РФ насчитывается 409 человек с таким статусом, в то время как в марте 2021 года их было всего пять. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова