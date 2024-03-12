Путин поздравил сотрудников ФСИН со 145-летием образования ведомства

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Российский лидер Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов уголовно-исполнительной системы со 145-летием образования Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН России).
«Важность задач, стоящих перед Федеральной службой исполнения наказаний, требует от сотрудников высоких профессиональных и личных качеств, принципиальности, неукоснительного соблюдения дисциплины. Ведь от вас, вашего добросовестного труда во многом зависят укрепление законности и правопорядка в стране», — указано в телеграмме, подписанной российским лидером.
Путин выразил особые слова признательности не только действующим сотрудникам ФСИН, но и ветеранам ведомства.
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Евгения Парфентьева