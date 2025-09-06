ФССП начала арест имущества владельцев брендов «Кириешки» и «Яшкино» Штенглеровых

06 сентября 2025, 10:01

Фото: iStock/hank5

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) начала арест имущества Николая и Дениса Штенгеловых и их АО «Кондитерус Ком». Компании принадлежат такие бренды как «Кириешки» и «Яшкино», пишет РИА Новости.