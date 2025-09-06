ФССП начала арест имущества владельцев брендов «Кириешки» и «Яшкино» Штенглеровых
Федеральная служба судебных приставов (ФССП) начала арест имущества Николая и Дениса Штенгеловых и их АО «Кондитерус Ком». Компании принадлежат такие бренды как «Кириешки» и «Яшкино», пишет РИА Новости.
По данным регистрационных документов, предприятие было зарегистрировано в Томске в конце марта 2004 года.
Как установила Генпрокуратура, капитализация корпорации составляет порядка 497 миллиардов рублей, при этом ежегодный доход компании достигает 756 миллиардов рублей, а валовая прибыль – 139 миллиардов рублей. Также известно, что более 21 миллиарда рублей доходов компании было выведено за рубеж с 2022 года.
В качестве обеспечительных мер надзорное ведомство добивается ареста акций, а также движимого и недвижимого имущества группы компаний. Кроме того, предусмотрен запрет на проведение любых регистрационных действий с этим имуществом.
28 августа судебные приставы возбудили исполнительное производство о наложении ареста на имущество АО «Кондитерус Ком» по исполнительному листу от 25 августа, выданному Тверским районным судом Москвы. Далее, 1 сентября, было возбуждено исполнительное производство по аресту имущества самих Штенгелевых. В этот же день суд выдал 271 исполнительный лист, переданный взыскателю. Также 26 августа суд выдал дополнительный исполнительный лист, который уже направлен взыскателю.
