ФССП подала иск к Ходорковскому* из-за долгов по налогам на 17,4 млрд рублей
Федеральная служба судебных приставов (ФССП) подала иск к Михаилу Ходорковскому* о взыскании задолженности в размере 17,4 млрд рублей, накопленной за неуплату налогов, пеней и штрафов за нарушения законодательства об иноагентах. Иск зарегистрирован в Мещанском суде Москвы 22 августа 2025 года.
Исковое заявление против Ходорковского* подано отделом по исполнению особо важных исполнительных производств ФССП. Помимо него, ответчиками по делу значатся его бывшие партнеры Платон Лебедев и Владимир Дубов. Общая сумма долга складывается из 10 исполнительных производств, инициированных с 2005 года, и включает неуплаченные налоги, пени, государственные пошлины, а также штрафы за нарушения законодательства об иноагентах.
Ранее, в июне 2024 года, Мещанский суд Москвы постановил изъять 1,4 млрд рублей у Ходорковского* и Лебедева в счет возмещения ущерба от налоговых преступлений. Генпрокуратура установила, что на счетах 12 компаний находятся их денежные средства, которые подлежат обращению в доход государства. Кроме того, ФССП уже изъяла 117 объектов имущества (35 недвижимых и 82 движимых), а также $3,3 млн и 7 млн рублей, принадлежащих Ходорковскому* и Лебедеву.
* признан в РФ иностранным агентом.
Ходорковский* в настоящее время находится за пределами России и объявлен в международный розыск. Он был помилован в 2013 году, но в 2015 году его заочно арестовали по обвинению в убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова.
