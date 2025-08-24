ФССП подала иск к Ходорковскому* из-за долгов по налогам на 17,4 млрд рублей

24 августа 2025, 05:18

Фото: Istock/TheaDesign

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) подала иск к Михаилу Ходорковскому* о взыскании задолженности в размере 17,4 млрд рублей, накопленной за неуплату налогов, пеней и штрафов за нарушения законодательства об иноагентах. Иск зарегистрирован в Мещанском суде Москвы 22 августа 2025 года.