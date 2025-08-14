ФССП арестовала имущество актера-иноагента Артура Смольянинова* из-за долгов
Имущество актера Артура Смольянинова* арестовано судебными приставами Москвы за долги. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка ФССП РФ. Известно, что у артиста хватает неуплаченных штрафов на сумму примерно 190 тысяч рублей, также наблюдаются просрочки по ипотеке.
Напомним, что Смольянинов* заочно арестован по уголовному делу о распространении ложной информации о ВС РФ и разжигании ненависти. Он объявлен в международный розыск. Минюст включил его в реестр иноагентов в январе 2023 года, а в мае 2024 года артист попал в список экстремистов.
Суд в Москве оштрафовал актера Смольянинова* за неуплату в срок очередного штрафа
Только 9 августа судебные приставы изъяли автомобиль Смольянинова*. Уточнялось, что его Mazda CX-5 забрали с улицы Генерала Тюленева и отправили на спецстоянку. Планируется продать машину, чтобы частично погасить долги актёра, которые составляют около 200 тысяч рублей штрафов и ещё 100 тысяч рублей по ипотеке.
Теперь выяснилось, что под арест попало имущество актера.
«Для установления имущественного положения должника судебный пристав-исполнитель направил запросы в регистрирующие органы и кредитные организации. В результате имущество должника установлено, судебный пристав-исполнитель наложил на него арест», — пояснили РИА Новости в ведомстве.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, также внесено в перечень террористов и экстремистов