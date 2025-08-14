ФССП арестовала имущество актера-иноагента Артура Смольянинова* из-за долгов

14 августа 2025, 05:27

Артур Смольянинов* (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Имущество актера Артура Смольянинова* арестовано судебными приставами Москвы за долги. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка ФССП РФ. Известно, что у артиста хватает неуплаченных штрафов на сумму примерно 190 тысяч рублей, также наблюдаются просрочки по ипотеке.





Напомним, что Смольянинов* заочно арестован по уголовному делу о распространении ложной информации о ВС РФ и разжигании ненависти. Он объявлен в международный розыск. Минюст включил его в реестр иноагентов в январе 2023 года, а в мае 2024 года артист попал в список экстремистов.





«Для установления имущественного положения должника судебный пристав-исполнитель направил запросы в регистрирующие органы и кредитные организации. В результате имущество должника установлено, судебный пристав-исполнитель наложил на него арест», — пояснили РИА Новости в ведомстве.