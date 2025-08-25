Актриса Яна Троянова* проигнорировала судебный штраф в 40 тысяч рублей
Актриса Яна Троянова* проигнорировала оплату судебного штрафа в размере 40 тысяч рублей. Федеральная служба судебных приставов предпринимает попытки взыскать задолженность.
Согласно данным базы ФССП, административный штраф в размере 40 тысяч рублей не был оплачен Трояновой в установленный срок. Это не первый случай нарушения актрисой законодательства: ранее Замоскворецкий суд Москвы оштрафовал её на 80 тысяч рублей за непредставление отчётности о деятельности иностранного агента. Оба штрафа Троянова пыталась обжаловать.
Статус иностранного агента был присвоен Трояновой* в ноябре 2023 года. Минюст РФ обосновал это решение тем, что актриса распространяла недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, выступала против СВО, участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами. В июле 2024 года Росфинмониторинг внёс её в перечень террористов и экстремистов.
Яна Троянова* известна по фильмам «Жить», «Кококо», «Страна ОЗ» и телесериалу «Ольга». Несмотря на профессиональные достижения, её правовой статус продолжает осложняться новыми административными нарушениями.
* признана в России иностранным агентом и внесёна в перечень террористов и экстремистов.
