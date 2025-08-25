Актриса Яна Троянова* проигнорировала судебный штраф в 40 тысяч рублей

25 августа 2025, 04:56

Фото: iStock/ANATOLii SAVITSKii

Актриса Яна Троянова* проигнорировала оплату судебного штрафа в размере 40 тысяч рублей. Федеральная служба судебных приставов предпринимает попытки взыскать задолженность.