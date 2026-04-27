У компании Сергея Жукова возникли долги перед ФНС
У компании, соучредителем которой является Сергей Жуков, образовалась задолженность перед налоговой службой в размере 2,3 миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Речь идёт об ООО «Нувстор» — юридическом лице московского магазина уличной одежды, где артисту принадлежит треть бизнеса (33,33%).
Сообщается, что компания была основана в прошлом году, однако уже столкнулась с финансовыми обязательствами перед государством. При этом сам Жуков известен как опытный предприниматель, поэтому, по мнению наблюдателей, подобные вопросы он способен урегулировать.
Ранее Сергей поделился с подписчиками размышлениями о том, что сегодня можно считать главным символом России. Артист отметил, что раньше у иностранцев страна ассоциировалась с привычным набором образов — матрёшками, медведями и балалайками, однако сейчас, по его мнению, этот список мог заметно измениться.
