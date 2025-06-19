ФССП открыла на ФК «Химки» исполнительное производство на 447 млн рублей
16 июня Федеральная служба судебных приставов открыла в отношении футбольного клуба «Химки» исполнительное производство на сумму 446 млн 826 тыс. рублей. Об этом сообщает «Постньюс», ссылаясь на соответствующие документы.
По данным издания, причиной открытия производства названо взыскание налогов и сборов.
Отмечается, что ФК «Химки» уже официально приостановил футбольную деятельность. В клубе уточнили, что было сделано все для его сохранения и обеспечения устойчивости. На сегодняшний день сумма долга подмосковной команды составляет более 850 млн руб.
Процедура банкротства началась 4 июня. С начала 2025 года на клуб было подано шесть исков на общую сумму 23 млн рублей.
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