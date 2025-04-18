С подмосковной компании взыскали долг по зарплате сотруднице на 1,2 млн рублей

Фото: пресс-служба ГУ ФССП РФ по МО
Подмосковные судебные приставы взыскали со строительной организации задолженность по заработной плате в пользу бывшей сотрудницы. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления ФССП России по Московской области.
«Жительница Подмосковья работала в отделе кадров строительной фирмы. Однако работодатель стал задерживать зарплату. Женщина неоднократно и в устной, и в письменной форме обращалась к руководству с просьбой произвести расчёт. Когда все обращения остались без ответа, она написала заявление в суд. Требование гражданки удовлетворили, решив взыскать с работодателя задолженности по зарплате и компенсацию морального вреда на общую сумму 1 млн 218 тыс. рублей», – рассказали в ведомстве.Исполнительный документ поступил в Мытищинское районное отделение Главного управления ФССП России по Московской области. Сотрудник уведомил руководство организации-должника о возбуждении исполнительного производства и предупредил о возможном привлечении к уголовной ответственности.
Однако в установленный законом срок решение суда исполнено не было. Тогда сотрудник службы запретил регистрационные действия в отношении имущества должника – трёх легковых машин, двух автобусов, трёх самосвалов, двух автокранов, двух земельных участков и нежилого помещения. Помимо этого, он вынес штрафную санкцию в виде исполнительского сбора на 76 тыс. рублей.
В результате судебное решение было исполнено – задолженность взыскана в полном объёме.
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