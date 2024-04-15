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Пугачева выпустила новую песню в преддверии своего юбилея

«Я плачу»: Пугачева выпустила новую песню накануне своего 75-летия
15 апреля 2024, 01:29
Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Народная артистка СССР Алла Пугачева в канун своего 75-летия выпустила песню о любви «Я плачу». Песня была опубликована на YouTube-канале певицы.
Слова и музыка были написаны пять лет назад композитором Леонидом Агутиным к его собственному 50-летию. Voice отмечает, что тогда Примадонна не смогла выступить с ним из-за болезни.

«Твоя любовь – шипы и розы, моя любовь – и смех, и слезы, сон в ветреную ночь», – говорится в тексте песни.



Директор Примадонны Елена Чупракова подчеркнула, что песня доступна на всех музыкальных платформах.

15 апреля Пугачевой исполнилось 75 лет. В 1970-х годах Пугачева стала лауреатом музыкального конкурса «Золотой Орфей» и завоевала популярность благодаря песне "Арлекино". Затем она отправилась на гастроли по СССР и стала появляться на телевидении.

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#музыка
#музыканты
#алла пугачёва
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«Удачи нашим ПВО»: Пьяный Галкин* отреагировал на атаку Ирана
14 апреля 2024, 01:33

Фото: РИА Новости/ Евгений Биятов

Комик Максим Галкин* отреагировал на нападение Ирана на Израиль. Об этом событии стало известно из Telegram-канала Shot.
Артист записал видео со стаканом виски в руке, пожелал удачи «нашим ПВО» и признался, что изначально использовал неправильную фразу.

«То ли я лишнего выпил, то ли... Я перепутал. Не «мазел тов», конечно, «беацлаха» – удачи», – сказал он.

Ранее стало известно, что Иран совершил атаку и запустил против Израиля сотни беспилотных летательных аппаратов.

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#иран
#израиль
#пво
#нападение
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Рэпер Баста заявил, что больше не будет выпускать альбомы
11 апреля 2024, 13:55

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Российский рэп-исполнитель Баста (Василий Вакуленко) сообщил, что больше не будет выпускать музыкальные альбомы под своим псевдонимом, пишет ТАСС.
По его словам, сегодня он занимается только синглами, никаких альбомов в рамках проекта «Баста» больше не планируется. Баста добавил, что в прошлом году под этим псевдонимом у него вышло 24 песни.

«Очень много всего», — подчеркнул артист.

Также он отметил, что выпустит сингл вместе с клипом в День космонавтики, 12 апреля. Также артист напомнил, что совсем недавно открыл в Дубае ресторан, ставший его первым проектом за рубежом.

Недавно появилась информация, что чистая прибыль сети заведений музыканта Frank by Баста за 2023 год выросла на 62% по сравнению с 2022 годом — со 104 миллионов рублей до 198 миллионов рублей.

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#россия
#певец
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Продюсер Лавров рассказал, сколько Пугачева может заработать за один концерт в Германии
Продюсер Лавров: за один концерт в Германии Пугачёва просит 50 тысяч евро
09 апреля 2024, 20:55

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Алла Пугачёва хочет получить за один концерт в Германии 50 тысяч евро. Об этом рассказал концертный директор Сергей Лавров, добавив, что в России Примадонна получала гораздо больше.
«Мне рассказали, что Пугачева запросила у организаторов в Германии €50 тыс. за один концерт, столько она хочет получить на руки. Выступления планируются осенью. Для Аллы Борисовны с ее аппетитами это мало, сейчас столько получают звезды, которые рангом ниже ее», — цитирует NEWS.ru Лаврова.

При этом он выразил мнение, что если Пугачёва и отправится в турне по Германии, то не ради заработка, а чтобы показать России, что она ещё способна петь и гастролировать. Однако Лавров сомневается, что российской певице получится осуществить задуманное ввиду плохого состояния здоровья. Кроме того, для выступлений Пугачёвой нужны музыканты, но она со многими поссорилась.

Лавров также отметил, что гастроли в Европе не очень выгодны. Так как 50% прибыли приходится отдавать в качестве налогов. Также аренда зала и услуги организаторов стоят намного дороже, чем в России.

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#музыканты
#аренда
#услуги
#мнение
#звёзды
#алла пугачёва
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Телекритик Горбунов раскрыл время возвращения Урганта на ТВ
Телекритик Горбунов допусти возвращение Урганта на ТВ к началу нового сезона
09 апреля 2024, 20:12

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Телекритик Александр Горбунов высказал предположение, что актёра и телеведущего Ивана Урганта могут вернуть на телеэкраны уже к началу следующего сезона.
«Если это случится осенью, то это будет неплохой информационный повод, который привлечёт внимание. Поэтому имеет смысл сделать это в начале телесезона, а не сейчас, под конец, для пары выпусков», — поделился в беседе с NEWS.ru Горбунов.

Он добавил, что практика возвращения шоу на телеканалах есть и добавил, что перезапуск телепередачи Урганта может изменить формат эфира.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов высказал мнение о том, что фильм об Алле Пугачёвой, который снимает журналистка Ксения Собчак, вряд ли поможет певице вернуть былую славу.

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#мнение
#шоу
#телевидение
#артист
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«Былое величие не вернуть»: депутат Шолохов — о новом фильме Собчак о Пугачёвой
Депутат Шолохов: фильм Собчак не вернёт Пугачёвой былого величия
09 апреля 2024, 12:50

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Фильм об Алле Пугачёвой, который снимает журналистка Ксения Собчак, вряд ли поможет певице вернуть былую славу. Такое мнение выразил первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.
Также он добавил, что былое «величие» Пугачёвой было существенно преувеличено. А сейчас певица постоянно даёт новые поводы для того, чтобы усомниться и в том, что есть, заявил депутат в беседе с NEWS.ru.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин сообщил, что журналистка Ксения Собчак начала снимать фильм о певице Алле Пугачёвой. По его мнению, данная кинокартина направлена на обеление репутации Примадонны, которая назвала россиян «рабами и холопами».

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#алла пугачёва
#ксения собчак
#фильм
#шоу-бизнес
#госдума
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«Бред»: Домогаров о слухах про завершение своей карьеры
08 апреля 2024, 18:21

Фото: iStock/Виталий Белоусов

Актёр Александр Домогаров назвал бредом информацию о том, что он якобы завершает карьеру из-за проблем с позвоночником.
Однако он подтвердил свой уход из Театра Моссовета.

«Бред. Вы правильно понимаете только то, что я не буду больше работать в Театре Моссовета. А по состоянию моего здоровья — смотрите мой личный Telegram-канал. Там есть вся информация из первых рук. В том числе к грязным и нечистоплотным журналистам, которые пользуются слухами», — прокомментировал в беседе с Газета.ру ситуацию Домогаров.

Ранее Народный артист РСФСР Лев Лещенко допустил, что скоро может покинуть сцену. Певец поделился, что выступать ему стало сложнее.

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#уход
#артист
#карьера
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Актер Стоянов рассказал, что его называли трусом из-за молчания на тему СВО
07 апреля 2024, 17:06

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Известный актёр Юрий Стоянов признался, что получает множество «проклятий» и обвинений в трусости. Причина — его молчание на тему специальной военной операции.
Об этом артист рассказал в YouTube-беседе с Надеждой Стрелец. Особенно удивляет Стоянова то, что больше всего негатива он получает от жителей Одессы — города, в котором он вырос. По словам актёра, он предпочитает не разбрасываться громкими политическими заявлениями, так как привык общаться с людьми языком театра.

Артист полагает, что зритель сам почувствует, каков ты, что ты из себя представляешь, о чём говоришь и что чувствуешь. Для этого совсем не обязательно постоянно маячить в интернете и говорить, что ты за то, и против этого. Стоянов подчеркнул, что всегда находился на стороне «хороших людей» и выступал за то, «чтобы мириться». Он добавил, что придерживается такой позиции всю жизнь.

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#театр
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Стало известно о налоговых долгах Розы Сябитовой
Shot: телеведущая Роза Сябитова задолжала ФНС 250 тысяч рублей
06 апреля 2024, 14:57

Фото: istockphoto/blinow61

Телеведущая Роза Сябитова задолжала 250 тысяч рублей Федеральной налоговой службе (ФНС), сообщает Shot.
По данным издания, Сябитова уже получила уведомление о необходимости погасить задолженность. В случае невыплаты суммы, у телеведущей могут возникнуть проблемы с возможностью выезда за границу.

Роза Сябитова начала свою карьеру на телевидении в 2007 году в шоу «Ищу любовь». Однако наибольшую известность она приобрела, выступая в качестве ведущей в программе «Давай поженимся!».

Ранее в феврале Сябитова сообщила о размере своей пенсии, которая составляет 15 тысяч рублей. Она отметила, что не расходует эти средства, а хранит на счете, предпочитая жить на другие источники дохода.

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#пенсии
#любовь
#шоу
#минтруд
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«Нет выбора»: Бьянка призналась, как проведет концерты после пластической операции
Бьянка рассказала о сложностях во время выступлений из-за операции на ягодицы
04 апреля 2024, 05:01

Фото: РИА Новости / Павел Бедняков

Российская певица Бьянка на светской премьере фильма «Золото Умальты» рассказала, как планирует проводить концерты после недавней пластической операции. Об этом пишет The Voice.
«Послеоперационный процесс по-хорошему занимает два месяца. Концерты будут. У меня нет выбора. Работы очень много. Помимо концертов, это и съемки клипа, и выпуск дуэта. Я просто не буду на концертах так сильно двигаться, как обычно это делаю. Буду стоять», — рассказала артистка.
Бьянка добавила, что главное для нее, чтобы люди услышали ее песни.

Помимо этого, она поделилась, что медики строго запретили употреблять ей алкоголь. Певица призналась, что за последние 3 недели только полбокала спиртного.

В феврале Бьянка сообщила, что готовится к операции по липосакции живота и увеличению ягодиц собственным жиром.

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