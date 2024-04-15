Пугачева выпустила новую песню в преддверии своего юбилея

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Народная артистка СССР Алла Пугачева в канун своего 75-летия выпустила песню о любви «Я плачу». Песня была опубликована на YouTube-канале певицы.
Слова и музыка были написаны пять лет назад композитором Леонидом Агутиным к его собственному 50-летию. Voice отмечает, что тогда Примадонна не смогла выступить с ним из-за болезни.
Директор Примадонны Елена Чупракова подчеркнула, что песня доступна на всех музыкальных платформах.
15 апреля Пугачевой исполнилось 75 лет. В 1970-х годах Пугачева стала лауреатом музыкального конкурса «Золотой Орфей» и завоевала популярность благодаря песне "Арлекино". Затем она отправилась на гастроли по СССР и стала появляться на телевидении.
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«Твоя любовь – шипы и розы, моя любовь – и смех, и слезы, сон в ветреную ночь», – говорится в тексте песни.
Директор Примадонны Елена Чупракова подчеркнула, что песня доступна на всех музыкальных платформах.
15 апреля Пугачевой исполнилось 75 лет. В 1970-х годах Пугачева стала лауреатом музыкального конкурса «Золотой Орфей» и завоевала популярность благодаря песне "Арлекино". Затем она отправилась на гастроли по СССР и стала появляться на телевидении.
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Александр Климов