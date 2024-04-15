ЛДПР заинтересовалась объединением с одной из партий

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После президентских выборов Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) начала переговоры о возможном объединении с Партией дела предпринимателя Константина Бабкина. Об этом в понедельник, 15 апреля, сообщила газета «Ведомости» на основании информации источники.
По данным издания, проект поддержан руководством ЛДПР, и встреча по объединению с Партией дела может состояться в начале мая. Другой источник рассказал изданию, что на прошлой неделе лидер партии Леонид Слуцкий и его советник Мария Воропаева, не раскрывая названия, сообщили членам партии, что начались переговоры о слиянии ЛДПР с одной из партий. Позже партийцы узнали, что речь идет о Партии дела.
Другой собеседник, близкий к руководству ЛДПР, сообщил, что «действительно обсуждается вопрос об объединении с одной из интересных непарламентских партий». По словам источника в Партии дела, рассматриваются различные варианты продолжения деятельности, поскольку Министерство юстиции подало в Верховный суд иск о прекращении работы. По словам чиновников, возможно слияние с другими политическими партиями.
Секретарь федерального совета Партии дела Алексей Лапушкин рассказал изданию о подготовке к избирательному циклу и переговорах с различными партиями, в том числе парламентскими. Член высшего совета Либерально-демократической партии и депутат Госдумы Владимир Кошелев признался, что никогда не слышал о такой партии. Он заключил, что это была инициатива Слуцкого и что переговоры еще продолжаются, поскольку широко вопрос о слиянии не обсуждался.
В июне прошлого года сообщалось, что Партия роста и «Новые люди» могут объединиться перед выборами, а в 2021 году манифест об объединении подписали лидеры партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» Сергей Миронов, Геннадий Семигин и Захар Прилепин. Прилепин тогда заявил, что целью объединения является усиление влияния левых партий.
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Другой собеседник, близкий к руководству ЛДПР, сообщил, что «действительно обсуждается вопрос об объединении с одной из интересных непарламентских партий». По словам источника в Партии дела, рассматриваются различные варианты продолжения деятельности, поскольку Министерство юстиции подало в Верховный суд иск о прекращении работы. По словам чиновников, возможно слияние с другими политическими партиями.
Секретарь федерального совета Партии дела Алексей Лапушкин рассказал изданию о подготовке к избирательному циклу и переговорах с различными партиями, в том числе парламентскими. Член высшего совета Либерально-демократической партии и депутат Госдумы Владимир Кошелев признался, что никогда не слышал о такой партии. Он заключил, что это была инициатива Слуцкого и что переговоры еще продолжаются, поскольку широко вопрос о слиянии не обсуждался.
В июне прошлого года сообщалось, что Партия роста и «Новые люди» могут объединиться перед выборами, а в 2021 году манифест об объединении подписали лидеры партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» Сергей Миронов, Геннадий Семигин и Захар Прилепин. Прилепин тогда заявил, что целью объединения является усиление влияния левых партий.
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Александр Климов