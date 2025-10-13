ФССП выдворила из России около 35 тысяч мигрантов в 2025 году

13 октября 2025, 12:30

Фото: iStock/shakzu

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин сообщил, что за восемь месяцев 2025 года Федеральная служба судебных приставов выдворила из России около 35 тысяч иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство. Об этом он написал в своем Telegram-канале.





По состоянию на 1 сентября 2025 года в реестр контролируемых лиц внесено около 770 тысяч мигрантов, из которых треть составляют женщины и дети. В отношении этих лиц действует особый режим высылки, запрещающий им ряд действий, включая управление автомобилями и открытие банковских счетов.





«Федеральной службой судебных приставов за восемь месяцев 2025 года за пределы нашей страны выдворено около 35 тысяч иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство», — написал Володин.