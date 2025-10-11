В Польше идут протесты против мигрантов
Несколько тысяч человек собрались на Замковой площади в центре Варшавы на массовую акцию против миграции. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
В основном участники — сторонники партии «Право и справедливость» (PiS); в числе выступавших — лидер партии Ярослав Качиньский и бывшие премьер-министры Матеуш Моравецкий и Беата Шидло.
Присутствующие держали плакаты с критикой действующей власти и миграционной политики: среди надписей — «Здесь Польша, а не Брюссель», «Здесь не рады Мохаммаду» и «Туск — немецкий агент».
Выступая перед собравшимися, Качиньский предупредил, что реализация миграционного пакта ЕС, по его мнению, приведёт к росту уличной преступности и подорвет обычную спокойную жизнь людей, затруднив простые выходы на улицу.
Представители правящей коалиции в свою очередь обвинили PiS в том, что именно они способствовали притоку большого числа незаконных мигрантов в страну. Премьер-министр Дональд Туск в социальной сети X иронично отметил, что только Качиньский способен сначала привлечь рекордное количество мигрантов, а затем организовать против них протесты.
Министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил в субботу, что Польша уже сократила выдачу виз гражданам стран Африки и Азии примерно на 50 процентов.
В 2023 году в Польше разгорелся «визовый скандал»: по итогам расследования выяснилось, что некоторые сотрудники дипломатических и консульских учреждений за вознаграждение ускоряли выдачу документов гражданам из Азии, Африки и Ближнего Востока. По разным оценкам, с нарушениями могли выдать до 350 тысяч виз.
В центре расследования оказался бывший заместитель министра иностранных дел Петр Вавжик, отвечавший за консульские вопросы. Тогда правительство провело кадровые перестановки в министерстве, ужесточило внутренний контроль и разорвало контракты с рядом посредников.
