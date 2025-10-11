В Польше идут протесты против мигрантов

11 октября 2025, 19:15

Оппозиционеры протестуют против мигрантов в Варшаве

Фото: istockphoto/Tero Vesalainen

Несколько тысяч человек собрались на Замковой площади в центре Варшавы на массовую акцию против миграции. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.