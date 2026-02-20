ФССП взыскала с коррупционеров штрафы на три миллиарда рублей в 2025 году

20 февраля 2026, 17:17

Фото: iStock/Elena Chelysheva

Судебные приставы в 2025 году взыскали с осужденных за коррупционные преступления более трех миллиардов рублей штрафов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов по итогам коллегии ведомства.