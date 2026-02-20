ФССП взыскала с коррупционеров штрафы на три миллиарда рублей в 2025 году
Судебные приставы в 2025 году взыскали с осужденных за коррупционные преступления более трех миллиардов рублей штрафов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов по итогам коллегии ведомства.
Всего в результате принятых мер ФССП удалось взыскать 6,3 миллиарда рублей уголовных штрафов. Более половины этой суммы приходится на преступления коррупционной направленности.
В службе отметили, что показатели существенно выросли по сравнению с предыдущими годами. Ранее сообщалось, что в 2023 году приставы за неполный год добились выплаты 1,6 миллиардов рублей штрафов по делам о коррупции.
