Стало известно, почему суды встали на сторону россиян, жалующихся на тарифы ЖКХ

17 февраля 2026, 21:42

Юрист Крохин связал повышение тарифов с изменениями в налогообложении УК

Фото: Istock/Evgen_Prozhyrko

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала масштабные проверки тарифов по всей стране. Как сообщил член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ Константин Крохин, ведомство проверит расценки на электро-, тепло-, газо- и водоснабжение, а также водоотведение.





В беседе с Общественной Службой Новостей Крохин пояснил, что причиной роста платежей стало изменение налогового законодательства. По словам юриста, закон установил лимит годового дохода в 20 миллионов рублей, освобождающий от уплаты НДС.



Многие управляющие компании превысили этот порог и автоматически включили дополнительный налог в пять процентов в тарифы для жильцов. При этом, как отметил эксперт, компании не выносили этот вопрос на общие собрания собственников.

«Но суды встали на сторону граждан. Они стали отменять подобные расчёты, принуждая УК делать перерасчёт, объясняя это тем, что невозможно повышать плату за содержание и ремонт без согласия собственников, выраженного на общем собрании», — подчеркнул Константин.