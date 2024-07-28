FT: европейским дипломатам запретили устраивать вечеринки

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Согласно сообщению Financial Times, Европейская служба внешних связей (ЕСВС) получила указание сократить расходы на 43 миллиона евро, что составляет примерно 5% от её бюджета на текущий год, сообщили в Коммерсант.
Это решение было принято из-за того, что дипломаты превысили лимиты затрат.
В настоящее время ЕСВС имеет 145 представительств по всему миру, включая представительства в Ватикане и Барбадосе. Из-за исчерпания бюджета ЕСВС была вынуждена отменить ежегодный приём на Генассамблее ООН.
Кроме того, около 50 зарубежных представительств испытывают серьёзные проблемы с безопасностью, но у ведомства нет денег для решения этих проблем, таких как установка замков на дверях, решёток на окнах и камер наблюдения.
Генеральный секретарь ЕСВС Стефано Саннино ещё в марте заявлял, что службе не хватает средств, и предусмотренный рост бюджета на 7,1% не компенсирует даже уровень инфляции в ЕС.
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«Европейским дипломатам приказали сократить расходы на командировки, отменить мероприятия и отложить работы по обеспечению безопасности резиденций. В следующем году ЕСВС планирует сократить дипломатическое присутствие в Африке и Латинской Америке. По словам дипломатической службы, в бюджете на следующий год предусмотрены «жёсткие меры экономии», включая продажу имущества и закрытие представительств», — поделились в ведомстве.
В настоящее время ЕСВС имеет 145 представительств по всему миру, включая представительства в Ватикане и Барбадосе. Из-за исчерпания бюджета ЕСВС была вынуждена отменить ежегодный приём на Генассамблее ООН.
Кроме того, около 50 зарубежных представительств испытывают серьёзные проблемы с безопасностью, но у ведомства нет денег для решения этих проблем, таких как установка замков на дверях, решёток на окнах и камер наблюдения.
Генеральный секретарь ЕСВС Стефано Саннино ещё в марте заявлял, что службе не хватает средств, и предусмотренный рост бюджета на 7,1% не компенсирует даже уровень инфляции в ЕС.
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Мира Полтева