В деле бывшего замминистра обороны Булгакова фигурируют четыре компании

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В уголовном деле бывшего заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова, помимо «Грязинского пищевого комбината» (ГПК), интересы которого он лоббировал, фигурируют ещё три компании.
Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, все эти фирмы связаны с арестованными членами совета директоров ГПК. Сейчас следователи проводят допросы сотрудников ООО «КонсервПакЛам», ОО «ГПК-Продтара», и ООО «Бруно».
По делу арестованы Александр Михайленко, Валерий Ковалевич и Эльвира Смирнова. Все трое являются совладельцами ГПК и входят в совет директоров компании. Ковалевич также занимает должность генерального директора. Им предъявлено обвинение по статье 160 УК РФ (присвоение или растрата).
Правоохранители также уточнили, что все остальные компании, в которых арестованные являются бенефициарами, поставляют свою продукцию ГПК.
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По делу арестованы Александр Михайленко, Валерий Ковалевич и Эльвира Смирнова. Все трое являются совладельцами ГПК и входят в совет директоров компании. Ковалевич также занимает должность генерального директора. Им предъявлено обвинение по статье 160 УК РФ (присвоение или растрата).
Правоохранители также уточнили, что все остальные компании, в которых арестованные являются бенефициарами, поставляют свою продукцию ГПК.
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Александр Бойцов