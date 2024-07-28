Ходорковский* должен России около 17,4 млрд рублей

«Европейским дипломатам приказали сократить расходы на командировки, отменить мероприятия и отложить работы по обеспечению безопасности резиденций. В следующем году ЕСВС планирует сократить дипломатическое присутствие в Африке и Латинской Америке. По словам дипломатической службы, в бюджете на следующий год предусмотрены «жёсткие меры экономии», включая продажу имущества и закрытие представительств», — поделились в ведомстве.

