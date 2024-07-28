Ходорковский* должен России около 17,4 млрд рублей

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Бывший глава компании ЮКОС Михаил Ходорковский* имеет задолженность в России на сумму более 17,4 млрд рублей.
По информации ТАСС, со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в отношении Михаила Ходорковского* с 2005 года были открыты исполнительные производства. Они включали в себя неоплаченные исполнительные сборы, пени по налогам и сборам, госпошлину, а также штрафы за нарушение порядка деятельности иноагента.
В июне генеральный прокурор Игорь Краснов сообщил, что ведомство добилось конфискации имущества Ходорковского* и экс-главы группы «МЕНАТЕП» Платона Лебедева в пользу государства. Сумма конфискованного имущества составила почти 10 млрд рублей.
Ранее суд конфисковал дом Ходорковского* в Подмосковье.
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* признан в РФ иностранным агентом
«Всего в отношении Ходорковского* было возбуждено восемь исполнительных производств в разные годы: в 2005, 2014, 2015, 2016 и 2022. Они касались взыскания почти 16,2 млрд рублей неоплаченных налогов, более 1,2 млрд рублей исполнительских сборов и госпошлины на сумму почти 29 тысяч рублей. В 2024 году были открыты ещё три исполнительных производства по взысканию штрафов», - поделились в ведомстве.
В июне генеральный прокурор Игорь Краснов сообщил, что ведомство добилось конфискации имущества Ходорковского* и экс-главы группы «МЕНАТЕП» Платона Лебедева в пользу государства. Сумма конфискованного имущества составила почти 10 млрд рублей.
Ранее суд конфисковал дом Ходорковского* в Подмосковье.
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* признан в РФ иностранным агентом
Мира Полтева