FT: На Украине используют аккумуляторы Tesla из-за проблем со светом

«Старая Tesla, включая стоимость доставки, обойдётся почти в 10 тысяч долларов. Из неё можно сделать 12 аккумуляторов и продавать запчасти», — сказал он в интервью Financial Times.









«Каждая система, произведенная из аккумуляторов Tesla, способна выдавать 5 кВтч, что достаточно для освещения, но не для электрообогрева. Часть систем Бенц продает без наценки, но спрос на его продукцию вырос до «заоблачного» уровня за последние два месяца и продолжит расти к зиме», — поделились в РБК.





В начале июня мощность генерации электроэнергии в Украине сократилась до 20 ГВт. Это самая низкая цифра в Европе, до войны она составляла 55 ГВт.





С 20 мая в Украине вводятся графики почасового отключения электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей. Власти обещают сократить отключения в августе после ремонта атомных станций.





Минобороны России сообщало о групповых ударах по украинским объектам энергетики и об уничтожении 80% тепловой и трети гидрогенерации в стране. Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что для восстановления потребуется около 1 млрд долларов.