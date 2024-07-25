FT: На Украине используют аккумуляторы Tesla из-за проблем со светом

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На Украине перерабатывают старые автомобили Tesla для извлечения аккумуляторов.
Украинский предприниматель Александр Бенца несколько лет покупал на аукционах в США старые машины Tesla, восстанавливал их и перепродавал. Весной он решил изменить бизнес, так как возникли проблемы с энергоснабжением в стране. Теперь аккумуляторы из старых Tesla переоборудуют в перезаряжаемые системы.
Бенца назвал свой бренд Ukrainian Autonomous Systems («Украинские автономные системы»).
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«Старая Tesla, включая стоимость доставки, обойдётся почти в 10 тысяч долларов. Из неё можно сделать 12 аккумуляторов и продавать запчасти», — сказал он в интервью Financial Times.
Бенца назвал свой бренд Ukrainian Autonomous Systems («Украинские автономные системы»).
«Каждая система, произведенная из аккумуляторов Tesla, способна выдавать 5 кВтч, что достаточно для освещения, но не для электрообогрева. Часть систем Бенц продает без наценки, но спрос на его продукцию вырос до «заоблачного» уровня за последние два месяца и продолжит расти к зиме», — поделились в РБК.
В начале июня мощность генерации электроэнергии в Украине сократилась до 20 ГВт. Это самая низкая цифра в Европе, до войны она составляла 55 ГВт.
С 20 мая в Украине вводятся графики почасового отключения электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей. Власти обещают сократить отключения в августе после ремонта атомных станций.
Минобороны России сообщало о групповых ударах по украинским объектам энергетики и об уничтожении 80% тепловой и трети гидрогенерации в стране. Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что для восстановления потребуется около 1 млрд долларов.
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Мира Полтева