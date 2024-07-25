В РФ банки смогут блокировать переводы при признаках мошенничества

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Доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова рассказала агентству «Прайм» о новом законе, который вступил в силу 25 июля, сообщили в Газета.ру
Согласно этому закону, банки теперь обязаны проверять получателей денежных средств на предмет их возможной причастности к мошенническим операциям.
Если же банк всё же перевёл деньги на счёт, указанный в базе, то он обязан будет вернуть их обманутому клиенту в течение 30 дней.
Ранее сообщалось о случае мошенничества, произошедшем в Иркутской области. Жительница этого региона отправила мошенникам более восьми миллионов рублей, поверив в их обещания заработать. Злоумышленник представился «инвестиционным менеджером» и убедил женщину вложить свои деньги.
Чтобы не стать жертвой мошенников, нужно следовать пяти правилам: не общаться с незнакомцами, не делиться конфиденциальной информацией, проверять информацию, не переводить деньги незнакомцам и использовать надёжные способы оплаты.
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«Если данные получателя содержатся в специальной базе, созданной Банком России, то банк будет блокировать переводы на два дня. Это необходимо для того, чтобы предотвратить возможные финансовые потери клиентов из-за мошеннических действий», — поделилась Татьяна Белянчикова.
Если же банк всё же перевёл деньги на счёт, указанный в базе, то он обязан будет вернуть их обманутому клиенту в течение 30 дней.
Ранее сообщалось о случае мошенничества, произошедшем в Иркутской области. Жительница этого региона отправила мошенникам более восьми миллионов рублей, поверив в их обещания заработать. Злоумышленник представился «инвестиционным менеджером» и убедил женщину вложить свои деньги.
Чтобы не стать жертвой мошенников, нужно следовать пяти правилам: не общаться с незнакомцами, не делиться конфиденциальной информацией, проверять информацию, не переводить деньги незнакомцам и использовать надёжные способы оплаты.
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Мира Полтева