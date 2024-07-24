Следствие закончило работу по делу генерала Попова

Фото: РИА Новости / Евгений Биятов
Завершено следствие по делу экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерал-майора Ивана Попова, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом рассказал председатель СК Александр Бастрыкин в разговоре с «Российской газетой».
Он пояснил, что все действия в рамках расследования уже выполнены и Попов совместно со вторым фигурантом, предпринимателем Сергеем Моисеевым, ознакамливаются с материалами уголовного дела.
Ивана Попова арестовали 17 мая. По информации следствия, генерал причастен к хищению более 1,7 тысяч тонн изделий металлопроката, закупленные военно-гражданской администрацией в Запорожской области для предоставления гуманитарной помощи. Они предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. Стоимость материалов насчитывает более 130 млн рублей. Указано, что Попов действовал в составе организованной группы вместе Моисеевым, а также с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым, который скончался летом 2023 года.
Ранее Попов обжаловал домашний арест. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Ивана Попова арестовали 17 мая. По информации следствия, генерал причастен к хищению более 1,7 тысяч тонн изделий металлопроката, закупленные военно-гражданской администрацией в Запорожской области для предоставления гуманитарной помощи. Они предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. Стоимость материалов насчитывает более 130 млн рублей. Указано, что Попов действовал в составе организованной группы вместе Моисеевым, а также с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым, который скончался летом 2023 года.
Ранее Попов обжаловал домашний арест. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак