ФТС опровергла свою причастность к заторам на казахстанской границе
Скопление транспорта на границе с Казахстаном не связано с работой российских таможенных органов. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
В рамках системы СПОТ мобильные группы проводят выборочный контроль. Проверка QR-кода занимает меньше минуты и не влияет на движение через границу. В ФТС подчеркнули, что таможенный контроль на границе с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Арменией не осуществляется.
Даже при росте потока грузовых машин таможня готова обеспечить беспрепятственный проезд. Выборочная проверка кодов не препятствует перемещению грузов и авто — это подтверждают сами водители. Так, один гражданин рассказал, что проехал через пункт пропуска Сагарчин очень быстро. У него проверили необходимые документы, сфотографировали машину, и вся процедура заняла около пяти минут.
Читайте также: