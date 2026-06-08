ФТС опровергла свою причастность к заторам на казахстанской границе

08 июня 2026, 07:18

ФТС: скопление транспорта на границе с Казахстаном не связано с работой таможни РФ

Фото: iStock/Vera Shestak

Скопление транспорта на границе с Казахстаном не связано с работой российских таможенных органов. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) России.