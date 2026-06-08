Глава Росмолодежи отреагировал на идею снизить возраст трудоустройства до 12 лет
Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров выступил против предложения снизить возраст трудоустройства до 12 лет. Об этом он заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2026.
Ранее детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская предложила разрешить подросткам подрабатывать с 12 лет, аргументируя это тем, что именно в этом возрасте у ребят появляется желание работать летом. Гуров считает такую инициативу преждевременной. Он напомнил, что государство намеренно выстраивает взросление поэтапно, и полная дееспособность наступает лишь в 18 лет.
По его мнению, 12-летний ребёнок ещё не обладает необходимой зрелостью для вступления во взрослые трудовые отношения. Работа включает в себя не только физическую деятельность, но и понимание своих прав и обязанностей, умение отвечать за принятые решения и добросовестно соблюдать условия договорённости, которые обсуждались с работодателем.
При этом Гуров признал, что у 12-летних детей много энергии и желания доказать себя. Однако он верит, что удовлетворять такие порывы стоит с помощью форм, подходящих по возрасту.
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