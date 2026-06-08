Глава Росмолодежи отреагировал на идею снизить возраст трудоустройства до 12 лет

08 июня 2026, 05:43

Глава Росмолодежи выступил против идеи снизить возраст трудоустройства до 12 лет

Фото: iStock/dolgachov

Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров выступил против предложения снизить возраст трудоустройства до 12 лет. Об этом он заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2026.