Врач объяснила, почему не стоит накладывать жгут после укуса змеи
Наложение жгута после укуса ядовитой змеи может привести к некрозу тканей, а попытки высосать яд из раны — к заражению крови. Об этом «Газете.Ru» сообщила врач скорой помощи АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Гузь.
Специалист утверждает, что одной из наиболее распространенных и опасных ошибок при укусе змеи является наложение жгута на пострадавшую конечность. Хотя это не останавливает распространение яда, такой метод может вызвать нарушение кровообращения и некроз тканей уже через 20-30 минут.
Гузь также предостерегает от разрезания места укуса, прижигания йодом, прикладывания листьев, мха, протирания водкой и использования других народных средств. Эти действия не замедляют распространение токсинов, но значительно повышают риск инфекции.
При укусе змеи врач рекомендует приложить к ране лед или холодный компресс, снять с пострадавшего кольца, часы и другие предметы, которые могут сдавливать ткани, так как отек обычно развивается быстро. Пострадавшую конечность следует обездвижить и как можно скорее обратиться за медицинской помощью.
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