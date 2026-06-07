Врач объяснила, почему не стоит накладывать жгут после укуса змеи

07 июня 2026, 09:45

Врач Гузь: при укусе ядовитой змеи наложение жгута бесполезно и опасно

Фото: iStock/Volha Rahalskaya

Наложение жгута после укуса ядовитой змеи может привести к некрозу тканей, а попытки высосать яд из раны — к заражению крови. Об этом «Газете.Ru» сообщила врач скорой помощи АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Гузь.