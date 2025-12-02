Достижения.рф

ФТС пресекла коррупцию на Зеленоградском таможенном посту

Фото: пресс-служба ФТС России

Сотрудники ФТС выявили преступную схему на Зеленоградском таможенном посту Центральной акцизной таможни. Об этом сообщили в ведомстве.



Таможенники совершали незаконные действия в интересах юридических и физических лиц, связанные с закрытием таможенного транзита и списанием утилизационного сбора. За это им выплачивали вознаграждения в крупном и особо крупном размерах.

Таможенные подразделения по противодействию коррупции пресекли преступную деятельность. Они изъяли незаконно добытые денежные средства, размер которых составил более семи миллионов рублей. В настоящее время проверка продолжается.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0