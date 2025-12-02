ФТС пресекла коррупцию на Зеленоградском таможенном посту
Сотрудники ФТС выявили преступную схему на Зеленоградском таможенном посту Центральной акцизной таможни. Об этом сообщили в ведомстве.
Таможенники совершали незаконные действия в интересах юридических и физических лиц, связанные с закрытием таможенного транзита и списанием утилизационного сбора. За это им выплачивали вознаграждения в крупном и особо крупном размерах.
Таможенные подразделения по противодействию коррупции пресекли преступную деятельность. Они изъяли незаконно добытые денежные средства, размер которых составил более семи миллионов рублей. В настоящее время проверка продолжается.
