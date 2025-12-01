Ростовский ювелир попался на крупной контрабанде драгоценных камней из Индии
Сотрудники Южной оперативной таможни и Центральной почтовой таможни пресекли попытку ввезти в Россию партию драгоценных камней из Индии. Они задержали 16 почтовых отправлений с незадекларированными камнями общим весом 2125 карат. Оценочная стоимость изъятых ценностей составляет 3,4 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба ФТС.
Посылки следовали в адрес 38-летнего жителя Ростов-на-Дону, который возглавляет компанию по производству ювелирных изделий. При оформлении груза получатель указал в документах обычные камни. Позже он пояснил таможенникам, что ввозит товары для личного пользования.
Специалисты провели экспертизу и установили, что в посылках находились сапфиры, рубины, опалы, лунные камни, розовые кварцы, гранаты и голубые апатиты. По факту произошедшего правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных ресурсов.
Закон предусматривает за это преступление наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, а также штраф размером до одного миллиона рублей.
