Ростовский ювелир попался на крупной контрабанде драгоценных камней из Индии

01 декабря 2025, 12:40

Южнороссийские таможенники пресекли контрабанду драгоценных камней из Индии

Фото: пресс-служба ФТС

Сотрудники Южной оперативной таможни и Центральной почтовой таможни пресекли попытку ввезти в Россию партию драгоценных камней из Индии. Они задержали 16 почтовых отправлений с незадекларированными камнями общим весом 2125 карат. Оценочная стоимость изъятых ценностей составляет 3,4 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба ФТС.