На таможне в Новосибирске пресекли вывоз культурного достояния

18 ноября 2025, 10:03

В аэропорту Толмачёво изъяли икону и киотный крест возрастом более 50 лет

Фото: пресс-служба ФТС

Новосибирские таможенники пресекли попытку вывезти старинную икону и киотный крест. Подробности сообщает пресс-служба ФТС.