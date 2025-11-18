На таможне в Новосибирске пресекли вывоз культурного достояния
Новосибирские таможенники пресекли попытку вывезти старинную икону и киотный крест. Подробности сообщает пресс-служба ФТС.
Сотрудники таможенного поста «Аэропорт Толмачёво» во время выборочного контроля в «зелёном коридоре» обнаружили эти предметы в ручной клади пассажира рейса Новосибирск — Стамбул.
При сканировании багажа рентгеновской установкой они нашли литую икону Божьей Матери «Неопалимая Купина» и киотный крест «Распятие Христово». Владелец пояснил, что вёз это для себя. Однако экспертиза признала вещи культурной ценностью, созданными более 50 лет назад. Разрешительных документов на них у мужчины не оказалось.
Новосибирская таможня возбудила в его отношении два дела об административных правонарушениях: за недекларирование товаров и за несоблюдение установленных запретов.
