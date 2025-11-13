Достижения.рф

В Москве таможенники нашли гигантских жуков в посылках из Перу на 1,5 млн рублей

Видео: пресс-служба ФТС России

Сотрудники Центральной почтовой таможни в Москве нашли 200 высушенных экзотических жуков в посылках из Перу. Стоимость насекомых составила полтора миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба ФТС России.



Жесткокрылых выявили при досмотре двух почтовых отправлений, адресованных жителям Ставропольского края. В коллекции – крупнейший в мире ночной дровосек-титан длиной около 20 сантиметров, а также жуки-долгоносики и носороги. Все экземпляры находились на картонных подложках под плотным целлофаном.

Фото: пресс-служба ФТС России
Так как разрешительных ветеринарных документов на ввоз не было, посылки с насекомыми вернулись отправителю в Перу.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Красноярска задержали пассажирку рейса из Саньи с 25 кораллами, охраняемых СИТЕС.
Лидия Пономарева

