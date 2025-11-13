В Москве таможенники нашли гигантских жуков в посылках из Перу на 1,5 млн рублей
Видео: пресс-служба ФТС России
Сотрудники Центральной почтовой таможни в Москве нашли 200 высушенных экзотических жуков в посылках из Перу. Стоимость насекомых составила полтора миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба ФТС России.
Жесткокрылых выявили при досмотре двух почтовых отправлений, адресованных жителям Ставропольского края. В коллекции – крупнейший в мире ночной дровосек-титан длиной около 20 сантиметров, а также жуки-долгоносики и носороги. Все экземпляры находились на картонных подложках под плотным целлофаном.
Так как разрешительных ветеринарных документов на ввоз не было, посылки с насекомыми вернулись отправителю в Перу.
