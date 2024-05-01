ФТС сообщила о задержках оформления посылок «Почты России» из-за пошлин

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С начала 30 апреля начались задержки в процессе оформления посылок, доставляемых компанией «Почта России».
Как сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС), причина задержек в нехватке средств на лицевом счете оператора для оплаты таможенных пошлин - АО «Почта России». При этом в ФТС отмечают, что доля таких посылок составляет менее 0,2% от общего числа ввозимых международных посылок.
Ведомство поясняет, что посылки будут переоформлены после зачисления средств на лицевой счет «Почты России» и подачи деклараций в таможню. Однако ФТС уточняет, что решения о возврате посылок в страну отправления таможенными органами не принимаются. Все сервисы Федеральной таможенной службы работают в штатном режиме, и посылки, не требующие оплаты, выпускаются автоматически.
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