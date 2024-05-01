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ФТС сообщила о задержках оформления посылок «Почты России» из-за пошлин

01 мая 2024, 16:49
Фото: iStock/JessAerons

Фото: iStock/JessAerons

С начала 30 апреля начались задержки в процессе оформления посылок, доставляемых компанией «Почта России».


Как сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС), причина задержек в нехватке средств на лицевом счете оператора для оплаты таможенных пошлин - АО «Почта России». При этом в ФТС отмечают, что доля таких посылок составляет менее 0,2% от общего числа ввозимых международных посылок.

Ведомство поясняет, что посылки будут переоформлены после зачисления средств на лицевой счет «Почты России» и подачи деклараций в таможню. Однако ФТС уточняет, что решения о возврате посылок в страну отправления таможенными органами не принимаются. Все сервисы Федеральной таможенной службы работают в штатном режиме, и посылки, не требующие оплаты, выпускаются автоматически.

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#почта
#почта россии
#счёт
#служба
Заплатите 60 тысяч рублей: Где можно пожарить шашлыки на майских праздниках
01 мая 2024, 16:00

Фото: iStock/Oksana Starostina

1 мая на всей территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, сообщили в Комитете лесного хозяйства региона.
Высокий класс пожарной опасности ожидается в подмосковном регионе с 1 по 3 мая.

Жителям Московской области напомнили, что разжигать открытый огонь в лесах строго запрещено. За костёр в лесу сейчас обычному гражданину может грозить штраф от 50 до 60 тысяч рублей. Если же человек является должностным лицом, то сумма увеличивается от 100 до 110 тысяч рублей, организация за те же действия заплатит уже штраф от 1 до 2 миллионов рублей.

Однако, закусить сочным шашлыком в приятной компании на майских праздниках всё ещё можно. К тому же, правительство Московской области позаботилось, чтобы местные жители могли провести выходные не только безопасно, но и комфортно.

В Подмосковье организовано множество оборудованных зон для приготовления шашлыка. Адреса пикниковых зон с мангалом можно найти на сайте Министерства благоустройства Московской области.

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#шашлык
#майские праздники
#пожар
#московская область
#лес
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Воробьёв поздравил с 1 мая жителей пансионата для пожилых людей в Черноголовке
01 мая 2024, 15:34

Фото: iStock/Oksana Starostina

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил с Праздником Весны и Труда жителей пансионата «Ногинский» в Черноголовке, об этом сообщили в пресс-службе правительства и губернатора Московской области.
«1 мая мы приехали в дом для одиноко проживающих пенсионеров. Знаю, что здесь живут легендарные люди уже преклонного возраста, многим за 90 лет. У вас здесь очень хорошая дружеская и творческая атмосфера. Хочу поблагодарить вас за большой вклад в жизнь и Черноголовки, и всего нашего Подмосковья», — приводит пресс-служба слова губернатора.

В честь праздника Воробьёв подарил местному ансамблю баян, а также спел вместе с ними негласный гимн региона — песню «Подмосковные вечера».

В пансионате постоянно проживают 50 человек, 48 из которых — инвалиды. Руководство «Ногинского» попросило Воробьёва помочь с ремонтом фонтана, который располагается на территории пансионата. Губернатор Подмосковья пообщел решить этот вопрос в ближайшее время.

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#черноголовка
#андрей воробьёв
#московская область
#пенсионеры
#инвалиды
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Стало известно, как изменилось с начала года состояние российских миллиардеров
BBI: Состояние российских миллиардеров выросло на $15 млрд с начала года
01 мая 2024, 15:22

Фото: istockphoto/Ivan-balvan

Состояние российских миллиардеров с начала года увеличилось почти на 15 миллиардов долларов. Несмотря на многочисленные антироссийские санкции, их кошельки стали ещё толще.
Об этом свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Первое место по приросту богатства среди россиян занял бывший бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко. Его состояние с начала 2024 года увеличилось на $5,51 млрд и теперь составляет $24,3 млрд. В общем рейтинге BBI он занимает 75-е место из 500.

Самым богатым среди российских бизнесменов остаётся президент холдинга «Интеррос» и ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин. Его состояние за четыре месяца 2024 года увеличилось на $255 млн. Теперь стоимость принадлежащих ему активов составляет $31,1 млрд.

Рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей планеты. В настоящее время в этот список входят 26 граждан России. Их совокупное состояние на 1 мая 2024 года составляет $348,72 млрд.

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#рейтинг
#президент
#данные
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Летом в Черноголовке завершат благоустройство зоны отдыха «Южное озеро»
01 мая 2024, 15:19

Фото: Пресс-служба правительства и губернатора Московской области

Летом в городе Черноголовка завершат благоустройство зоны отдыха «Южное озеро», об этом сообщили в пресс-службе правительства и губернатора Московской области.
«Здесь предусмотрен внушительный объем работ — будут детские, спортивные площадки, теннисные корты, пешеходные и велодорожки, лыжно-беговая трасса, благоустроенная береговая линия с новыми пляжем, пирсами и смотровой площадкой», — сообщил посетивший «Южное озеро» губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
Фото: Пресс-служба правительства и губернатора Московской области
Он также отметил, что сейчас в строительных работах принимает участие 50 человек, однако, их количество планируют увеличить, чтобы успеть завершить обустройство зоны отдыха уже к середине июля.

Уточняется, что реализуемый проект предусматривает создание комфортной среды с максимальным сохранением природного облика территории черноголовского пляжа.

Проект «Южного озера» делит территорию на 3 основные функциональные зоны: прогулочную, пляжную и спортивную.

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#черноголовка
#московская область
#благоустройство
#андрей воробьёв
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В Киргизии отменили шествие «Бессмертного полка»
МВД Киргизии отменило шествие «Бессмертного полка» из соображений безопасности
01 мая 2024, 14:01

Фото: iStock/HStocks

В этом году шествие «Бессмертного полка» в Киргизии отменяется из соображений безопасности, сообщили в пресс-службе МВД республики.
В целях обеспечения общественного порядка и безопасности МВД предпринимает ряд мер, направленных на предотвращение возможных нарушений правопорядка и преступлений в местах массового скопления людей.

Учитывая имеющиеся угрозы общественной безопасности, принято решение отменить проведение шествия «Бессмертного полка» в Кыргызстане. В министерстве призвали граждан отнестись с пониманием к принятым мерам безопасности.

В прошлом году в традиционном шествии «Бессмертного полка» в честь Дня Победы в Бишкеке и других городах Киргизии приняли участие десятки тысяч человек. В этом году проведение акции также планировалось в очном режиме, но было отменено.

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#человек
#акции
#волк
#мир
#сво
#рф
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Как планка помогает в сексе: Простые упражнения сделают интим намного ярче
Сексолог Зар: планка дает преимущества во время интимной близости
01 мая 2024, 13:33

Фото: IStock/Anatoliyk

Планка не только укрепляет большинство мышц, но и дает преимущества во время интимной близости, пишет secretmag.ru.
Об этом заявила сексолог из Соединенных Штатов Рэйчел Зар. По ее словам, планка повышает выносливость, придает сил и помогает проявлять больше активности во время секса.

Помимо этого, благодаря упражнению повышается чувствительность нервных окончаний в области половых органов. Такой эффект выявляли даже у людей, который не занимаются спортом профессионально, добавил она.

Чтобы достичь результатов, нужно стоять в планке ежедневно не менее 10 секунд, рассказала врач-физиотерапевт Джанель Хауэлл. Она добавила, что спорт в целом положительно влияет на сексуальную жизнь партнеров.

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#секс
#мнение
#спорт
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Дирижёр рассказал, как обед в кофейне помог ему спасти оркестр при теракте в «Крокусе»
Услышал рёв людей: Дирижёр Голиков о спасении оркестра из теракта в «Крокусе»
01 мая 2024, 11:51

Фото: iStock/Furtseff

Дирижёр Михаил Голиков рассказал, как спасал свой оркестр из теракта в «Крокус Сити Холле».
По его словам, в столицу оркестр приехал 20 марта, а уже 22 они находились в «Крокусе» на саундчеке.

«Во-первых, мы пообедали. Это было милое кафе за сценой. Там было мало места. Поэтому на обед мы шли, как в пионерском лагере, в две смены», — рассказал Голиков в беседе с «Петербургским дневником».

Дирижёр заявил, что именно это обстоятельство помогло ему сэкономить ценное время и не вести оркестр по длинному коридору. Они выбежали из зала через кафе.

После первого выстрела Голиков собрал за кулисами 40 артистов из 65 и отдал команду бежать к служебному выходу.

«Тогда происходило все очень быстро. Буквально секунд 30, и эти выстрелы уже раздавались в зрительном зале. Я услышал рев людей», — вспоминает дирижёр.

Выбравшись из «Крокуса», оркестр побежал в сторону Никольского собора, который расположен в 300 метрах от концертной площадки. Там они укрывались до прибытия спасателей.

30 апреля исполнилось 40 дней с момента одного из самых страшных терактов в истории современной России. ​При трагедии в «Крокус Сити Холле» погибли 145 человек.

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#крокус сити холл
#теракт
#оркестр
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Путин присвоил звания Героев Труда и знаки «За успехи в труде» в честь Первомая
01 мая 2024, 11:19

Фото: Официальный сайт Кремля

Президент России Владимир Путин присвоил звания Героев Труда и знаки «За успехи в труде» отличившимся предприятиям.
Указ Путина вышел 1 мая. Так, звания Героя Труда удостоились генеральный директор «Севмаш» Михаил Будниченко, главный конструктор ГосМКБ «Радуга» им. Березняка Елтуган Сыздыков, заведующий отделом Национального центра зерна имени Лукьяненко Людмила Беспалова, водитель разреза «Тугнуйский» в Бурятии Алексей Халмакшинов, а также машинист мельниц обогатительной фабрики Михайловского ГОК им. Варичева Владимир Щедов.

Также почетным знаком «За успехи в труде» награждены коллективы предприятия «Севмаш», Омского завода транспортного машиностроения, АО «Русполимет», ПО «Старт» им. Проценко и ЦНИИчермет им. Бардина, говорится в документе.

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#владимир путин
#награды
#праздник
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За 4 дня из столичного аэропорта депортировали 643 гражданина Таджикистана
01 мая 2024, 10:11

Фото: iStock/mikdam

За минувшие четыре дня из аэропорта Внуково депортировали 643 гражданина Таджикистана, об этом сообщает «Азия-Плюс» в своем Telegram-канале.
В сообщении медиагруппы уточняется, что в период с 26 по 30 апреля (на 20:00) из 3101 прилетевших в аэропорт Внуково граждан Таджикистана депортированы 643 человека.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор со своим таджикским коллегой Сироджиддином Мухриддином. Глава МИД РФ объяснил, что тщательные проверки иностранных граждан на территории РФ связаны с терактом, который 22 марта произошёл в «Крокус Сити Холле». Лавров уточнил, что эти меры временны и не направлены против конкретной нации или религии.

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#таджикистан
#россия
#мигранты
#депортация
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