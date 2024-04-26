Врио главы ФТС заявил о безобразном поведении стран Балтии и Финляндии

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Врио руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов высказал недовольство поведением стран Балтии и Финляндии на границе с Россией, обвинив их в нарушении таможенных правил и создании искусственных очередей для прохождения грузов. Интервью с ним 26 апреля опубликовало РИА Новости.
По словам Давыдова, Латвия, Литва, Эстония и Финляндия ведут себя неприемлемо, препятствуя нормальному движению товаров. На пункте пропуска «Бурачки — Терехово» на границе с Литвой ситуация осложнилась: около 2 тысяч машин ожидают встать в очередь для въезда в Россию, причем грузовики могут простоять до 20 дней, перевозя скоропортящиеся товары.
Давыдов также отметил, что направил письмо генеральному секретарю Всемирной таможенной организации (ВТамО) Яну Сондерсу, обращая внимание на действия стран Балтии и Финляндии на российской границе.
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