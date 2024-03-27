Замруководителя ФТС России Елену Ягодкину привезли в Басманный суд

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Заместителя руководителя ФТС России генерал-полковника таможенной службы Елену Ягодкину доставили в столичный Басманный суд, где ей изберут меру пресечения. Об этом пишет Baza.
По данным ТАСС, следствие просит арестовать Ягодкину по делу о должностных преступлениях. Ей вменяют превышение должностных полномочий с применением насилия. 27 марта генерал-полковнику таможенной службы должны избрать меру пресечения.
Напомним, Ягодкину задержали накануне, 26 марта. Её подозревают сразу в нескольких коррупционных преступлениях, которые связаны с вопросами определения товарной номенклатуры при начислении таможенных пошлин.
Генерал-полковника задержали сразу по окончании заседания постоянной комиссии по вопросам взимания и администрирования таможенных и иных платежей, где Ягодкина является председателем. В её кабинете сразу провели обыск, после чего отправили в СК РФ на допрос.
Ягодкина стала важной фигурой в российской таможне, и третьей женщиной в истории российских силовых структур, которая имеет звание генерал-полковник.
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Напомним, Ягодкину задержали накануне, 26 марта. Её подозревают сразу в нескольких коррупционных преступлениях, которые связаны с вопросами определения товарной номенклатуры при начислении таможенных пошлин.
Ягодкина стала важной фигурой в российской таможне, и третьей женщиной в истории российских силовых структур, которая имеет звание генерал-полковник.
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Элина Позднякова