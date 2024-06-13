Подмосковные единороссы отправили в зону СВО около 7,5 тонн гуманитарных грузов

Фото: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия» МО
Около 7,5 тонн гуманитарных грузов для бойцов СВО и жителей новых российских территории собрали ко Дню России единороссы Московской области, сообщает пресс-служба партии.
«Нашим бойцам необходимы новые маскировочные сети, различные строительные материалы. Также всегда есть большая потребность в антидроновых изделиях. Это и многое другое направляем в помощь нашим защитникам», — сказал секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.Он добавил, что только за май было собрано и отправлено в зону СВО более 360 тонн гуманитарной помощи.
Отмечается, что помощь собирается по запросу самих бойцов. Кроме того, для мирных жителей отправляют продукты питания, средства гигиены, подарки, книги и игрушки детям.
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