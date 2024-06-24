В Реутове обсудили помощь участникам СВО

Фото: пресс-служба главы г.о. Реутов
Встречу с пятью участниками специальной военной операции провели в Музейно-выставочном центре в Реутове, участие в ней приняли представители фонда «Защитники Отечества», депутаты, молодёжь и члены общественных организаций. Главной темой встречи стала помощь бойцам и их близким, сообщает пресс-служба главы городского округа Реутов Филиппа Науменко.
В ходе встречи было отмечено, что из Реутова в зону СВО уже отправили более 500 машин гуманитарной помощи.
В пресс-службе добавили, что в округе закупили всё, о чём заранее попросили бойцы, которые сейчас находятся в краткосрочных отпусках.
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«Всё что можем, конечно, приобретаем. Есть заявки, которые требуют времени на их выполнение и дополнительных средств, поэтому, хочется сказать всем нашим ребятам, чтобы они не стеснялись и обращались в наш центр. Возможно, не сразу, но мы будем стараться выполнять все их просьбы и заявки», — сказала исполняющая обязанности председателя Совета депутатов городского округа Реутов Анна Бабалова.
В пресс-службе добавили, что в округе закупили всё, о чём заранее попросили бойцы, которые сейчас находятся в краткосрочных отпусках.
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Лев Каштанов