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В Реутове обсудили помощь участникам СВО

24 июня 2024, 15:14
Фото: пресс-служба главы г.о. Реутов

Фото: пресс-служба главы г.о. Реутов

Встречу с пятью участниками специальной военной операции провели в Музейно-выставочном центре в Реутове, участие в ней приняли представители фонда «Защитники Отечества», депутаты, молодёжь и члены общественных организаций. Главной темой встречи стала помощь бойцам и их близким, сообщает пресс-служба главы городского округа Реутов Филиппа Науменко.
В ходе встречи было отмечено, что из Реутова в зону СВО уже отправили более 500 машин гуманитарной помощи.

«Всё что можем, конечно, приобретаем. Есть заявки, которые требуют времени на их выполнение и дополнительных средств, поэтому, хочется сказать всем нашим ребятам, чтобы они не стеснялись и обращались в наш центр. Возможно, не сразу, но мы будем стараться выполнять все их просьбы и заявки», — сказала исполняющая обязанности председателя Совета депутатов городского округа Реутов Анна Бабалова.


В пресс-службе добавили, что в округе закупили всё, о чём заранее попросили бойцы, которые сейчас находятся в краткосрочных отпусках.

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«Привнести в отношения больше романтики»: гороскоп для всех знаков зодиака с 24 по 30 июня
Астролог Лебеденко озвучила рекомендации для знаков зодиака с 24 по 30 июня
24 июня 2024, 15:37

Фото: iStock/amgun

На этой неделе стоит найти время для прогулок на свежем воздухе и насладиться звуками природы. Предприимчивость и активная позиция помогут достичь успеха не только в делах, но и в любовной сфере.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для знаков зодиака в период с 24 по 30 июня и рассказала, что ждать в этот период.

Астролог отметила, что на предстоящей неделе в деловой сфере поможет предприимчивость и активная позиция. В любви пора привнести в отношения больше романтики и организовать свидание. Для укрепления здоровья благоприятно слушать звуки природы и найти время для прогулки на свежем воздухе.

Особые рекомендации для каждого знака зодиака


Овен будет более решительным и легко преодолеет трудности. Он почувствует прилив вдохновения и творческого настроя.

Тельцу надо больше общаться с приятными людьми. Благоприятно читать стихи и любимые книги.

Близнецам надо отдать предпочтение надёжности. Им необходимо быть уверенными и осведомлёнными.

У Рака возрастёт самооценка. Ему надо слушать себя и исполнять свои желания.

Лев почувствует потребность в эстетике. Ему надо подчеркнуть свою красоту и свои достоинства.

Дева расширит кругозор, она узнает много нового и необычного. Её взгляды поменяются.

Весам важно быть оптимистами и верить в свои силы. Им нужно своевременно отдыхать, не дожидаясь усталости.

Скорпиона многое порадует. У него поднимется настроение, и он ощутит счастье.

Стрельца ожидает прибыль, увеличение дохода. Ему удастся реализовать важные планы.

У Козерога возможна влюблённость. Его будут сопровождать удивительные, но приятные события.

Водолею будет сопутствовать успех. Он успешно справится со всеми делами, его решения будут необычными.

Рыбам надо активно заниматься карьерой и деловыми вопросами. Им важно проявить мягкую силу и дипломатию.

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Школьники из Люберец стали призёрами всероссийского чемпионата «Профессионалы»
24 июня 2024, 15:29

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Команда Люберецкого Инженерно-технологического лицея заняла третье место на всероссийском чемпионате по профессиональному мастерству «Профессионалы». Она отличилась в компетенции «Проектирование нейроинтерфейсов», сообщили в пресс-службе подмосковного Минобразования.
«Московскую область представляли ученики Михаил Щитиков и Вячеслав Колесников. Эта компетенция считается одной из самых перспективных и востребованных в современном мире, так как связана с разработкой передовых технологий для управления электроникой и компьютерами силой мысли», – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что лицей гордится своей командой наставников, в том числе учителями информатики Александрой Глазко и Татьяной Стереховой, которые подготовке учеников к выступлению на чемпионате.

В компетенции «Проектировщик индивидуальной финансовой траектории» серебро завоевала десятиклассница гимназии №41 Ева Бахриддинова.

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Омбудсмен Подмосковья Фаевская встретилась с участниками СВО и их семьями
24 июня 2024, 14:49

Фото: пресс-служба омбудсмена МО

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская встретилась с участниками специальной военной операции и членами семей бойцов, мероприятие состоялось в Ново-Фоминске, сообщает пресс-служба омбудсмена Подмосковья.
Участие в мероприятии приняли глава областного филиала фонда «Защитники Отечества» Ольга Ермакова и руководитель благотворительного фонда «Линия сердца» Валентина Шумилова. На встрече обсуждались вопросы помощи участникам СВО и их близким, касающиеся различных жизненных сфер.

«На нашей встрече был участник спецоперации, который остался один с четырьмя детьми, мамы сыновей, которым необходима реабилитация. (…) Общими усилиями всем нашим участникам встречи мы постараемся помочь», — сказала Фаевская.
В свою очередь, Ольга Ермакова заверила, что каждый заданный в ходе встречи вопрос будет проработан вместе с представителями профильных ведомств.

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Смертельная перестрелка на границе Абхазии и России: связь с терактом в Дагестане, жертвы и причины нападения на КПП
На границе России с Абхазией произошла перестрелка: подробности, причины
24 июня 2024, 14:28

Фото: iStock/Vitalii Puzankov

В Абхазии на границе с Россией около контрольно-пропускного пункта «Псоу» 23 июня произошла перестрелка. Что известно об инциденте, жертвах и причинах произошедшего расскажет редакция «Радио 1».

Перестрелка в Абхазии: что известно


Неустановленные лица открыли стрельбу из автомата по машине на контрольно-пропускном пункте России и Абхазии вечером 23 июня, после чего скрылись. Позже глава Министерства внутренних дел Абхазии Роберт Киут заявил, что личности нападавших в Гагрском районе установлены. По его словам, все участники конфликта являются гражданами республики.

Стрельба на КПП «Псоу»: жертвы


В результате стрельбы на границе с Россией один человек погиб, трое получили ранения, в том числе несовершеннолетняя девочка. Пострадавшие госпитализированы с огнестрельными ранениями. По информации издания «МК», объектом покушения был некий Даур Камлия, получивший ранение в живот.

В настоящее время правоохранители разыскивают нападавших. Власти Абхазии сообщили, что КПП работает в штатном режиме, угрозы для туристов нет.

Причины стрельбы в Абхазии


За полчаса до перестрелки на границе Абхазии и России стало известно о вооруженном нападении боевиков на синагогу, церковь и пост ДПС в Дагестане. Жертвами боевиков стали более 15 силовиков и мирные жители. В Сети стали появляться посты, авторы которых пытались найти связь в двух трагических событиях.


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Однако по данным МВД республики, мотивом стрельбы был личный конфликт.

«Личный конфликт произошел между двумя гражданами Абхазии. МВД установило подозреваемых и принимает меры по их задержанию», — отмечается в публикации ведомства.

Позже министр МВД Абхазии Роберт Киут подтвердил информацию о причинах стрельбы на границе. По его словам, злоумышленники действовали по личным мотивам из-за давнего имущественного конфликта с пострадавшим.

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Капремонт Мытищинского колледжа завершат до конца года
24 июня 2024, 14:27

Фото: iStock/Vitalii Puzankov

Здание колледжа, расположенного на Силикатной улице в Мытищах, капитально ремонтируют, завершить работы должны до конца текущего года. О ходе ремонта рассказали в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.
«Сейчас на объекте начались фасадные работы и устройство штукатурки. Продолжается демонтаж внутренних конструкций, оконных и дверных блоков, отопительной системы», — говорится в сообщении.
В ходе капремонта в здании общей площадью три с половиной тысячи квадратных метров планируется полностью обновить кровлю и фасад, а также инженерные системы и всю сантехнику, поставить новые окна и двери, а также заново отделать внутренние помещения. Кроме того, должна быть установлена новая мебель и оборудование.

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#колледж
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В Московской области восстановили знаки на семи дорогах
24 июня 2024, 14:07

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Дорожники восстановили знаки на 7 дорогах региона. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В рамках екженедельных обследований специалисты проводят мониторинг содержанию дорог и тротуаров, остановочных пунктов.

«Знаки восстановили на на дорогах вблизи д. Дубки Талдомского округа, д. Иванчиково в г. о. Зарайска, д. Дубеево и вблизи д. Бабеево в г. о. Ступино, в с. Лямцино в г. о. Домодедово, а также на 59-м Носовихинского шоссе в Павлово-Посадском округе, ул. Первомайской в Лосино-Петровском и на ул. Первомайской в Ивантеевке», — подчеркнули в пресс-службе.

Отсутствующий или поврежденный знак несет в себе опасность для автомобилистов и пешеходов, не позволяя правильно оценить дорожную ситуацию и повышая риск возникновения аварии.

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В Пушкине построят детсад на 300 мест
24 июня 2024, 13:48

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Детский сад, рассчитанный на 300 воспитанников, построят рядом с улицей Зелёная Роща в подмосковном Пушкине, проект получил одобрение Архитектурной комиссии градостроительного совета региона, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«В новом детском саду планируется разместить 12 групп детей возрастом от двух до семи лет. Здание будет переменной этажности — от двух до трёх этажей», — говорится в сообщении.
На первом этаже разместят колясочную, зону ожидания для родителей, групповые ячейки для детей младшего возраста, зал для занятий музыкой, пищеблок и медпункт. На втором также будут групповые ячейки, физкультурный зал, кабинеты психолога и логопеда и постирочная. На третьем этаже разместятся подготовительные группы, там же предусмотрены технические и административные помещения.

Прилегающую территорию благоустроят: установят детские игровые площадки и проведут озеленение.

Завершить строительство детского сада планируется в 2026 году.

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Раскрыты уловки магазинов, разоряющие покупателей
Маркетолог Родочинская: россияне тратят больше денег из-за программ лояльности
24 июня 2024, 13:41

Фото: iStock/Elena Katkova

Программы лояльности являются уловкой магазинов, чтобы заставить покупателей потратить больше денег. Об этом рассказала маркетолог Юлия Родочинская.
«Первая уловка — акции, подталкивающие покупателей к внеплановым тратам, играя на страхе упущенной выгоды и желании экономить. Есть еще программы лояльности — дисконтные, бонусные, партнерские, привязывающие гражданина к конкретной марке, увеличивают средний чек в магазине», — пояснила Родочинская в беседе с NEWS.ru.

Однако она подчеркнула, что проще всего убедить аудиторию сделать лишнюю покупку с помощью искусственного создания ощущения острого дефицита продукта. Это можно сделать, пометив товар как «последний» или подчеркивая невероятно высокий спрос на него.

Маркетолог посоветовала критически оценивать все предложения магазинов и учиться замечать подвох.

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В Подмосковье продолжаются работы по повышению надежности электроснабжения
24 июня 2024, 13:23

Фото: istockphoto / A stockphoto

В Московской области до конца года в 33 городских округах проведут мероприятия по повышению надежности электроснабжения.
Особое внимание по проведению работ уделяется городским округах Чехов, Раменское, Подольск и Солнечногорск.

«На сегодняшний день уже выполнен ремонт и модернизация 526 ТП, РП И ПС, заменили 22379 опор воздушной линии и расчистили 2054 трасс ВЛ. Также реконструировали 40 км ЛЭПов. Также в аварийных городских округа к отопительному сезону увеличат пропускную способность головных участков фидеров и переведут котельные на вторую категорию надежности, длч более эффективной и стабильной работы», — подчеркнули на традиционной встрече с губернатором.

Работы также будут проводится в городских округах Балашиха, Богоролдский, Волоколамский, Воскресенск, Дзержинский, Домодедово, Дубна, Егорьевск, Истра, Кашира, Клин, Коломна, Котельники, Красногорск, Ленинский, Люберцы, Лыткарино, мытищи, Наро-Фоминский, Одинцовский, Павлово-Посадский, Пушкинский, Серпухов, Ступино, Химки, Щёлково, Электрогорск и Электросталь.

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