«Фуршет вместо премии»: Россиянок раздражает празднование 8 Марта в офисе

04 марта 2026, 13:23

Эксперт Flowwow Добровольский: Россиянок раздражает празднование 8 Марта в офисе

Фото: iStock/InspirationGP

Многим россиянкам не нравятся шаблонные поздравления, бездушные подарки и скучные фуршеты на 8 Марта вместо премии. Об этом рассказал руководитель направления корпоративных клиентов маркетплейса Flowwow Иван Добровольский.





Он уточнил, что больше всего женщинам не нравятся подарки, связанные с работой, например канцелярия. Многие критикуют и корпоративные застолья с формальными поздравлениями вместо денежной премии. Бонус к 8 Марта получают лишь 8% сотрудниц, при этом многие хотели бы видеть именно материальный подарок или подарочные сертификаты.





«Мы наблюдаем рост спроса на сертификаты к крупным праздникам. По сути, это подарок с правом выбора: спа-процедуры, поездка за город или фотосессия», — отметил Добровольский в разговоре с Life.ru.