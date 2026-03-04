«Фуршет вместо премии»: Россиянок раздражает празднование 8 Марта в офисе
Многим россиянкам не нравятся шаблонные поздравления, бездушные подарки и скучные фуршеты на 8 Марта вместо премии. Об этом рассказал руководитель направления корпоративных клиентов маркетплейса Flowwow Иван Добровольский.
Он уточнил, что больше всего женщинам не нравятся подарки, связанные с работой, например канцелярия. Многие критикуют и корпоративные застолья с формальными поздравлениями вместо денежной премии. Бонус к 8 Марта получают лишь 8% сотрудниц, при этом многие хотели бы видеть именно материальный подарок или подарочные сертификаты.
«Мы наблюдаем рост спроса на сертификаты к крупным праздникам. По сути, это подарок с правом выбора: спа-процедуры, поездка за город или фотосессия», — отметил Добровольский в разговоре с Life.ru.
Эксперт добавил, что в настоящее время происходит некоторый сдвиг, и работодатели перед праздниками уже проводят опросы, чтобы узнать о желаниях своего коллектива. Теперь застолий сотрудников раньше отпускают домой или организуют командные выезды, заключил Добровольский.