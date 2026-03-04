В России предложили ограничить необоснованное завышение цен на букеты к 8 Марта
Депутат Ветров: Следует ограничить цены на букеты перед Международным женским днём
В РФ предложили ограничить цены на цветы к 8 Марта. С такой инициативой выступил депутат муниципального образования Санкт-Петербурга посёлок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров, передает RT.
Копия обращения на имя министра промышленности и торговли Российской Федерации Антона Алиханова находится в распоряжении издания.
Ветров отметил, что перед Международным женским днём ежегодно резко возрастает спрос на букеты. Недобросовестные продавцы пользуются этим, завышая стоимость простых цветов до нескольких тысяч рублей. При этом мужчинам обычно приходится покупать сразу несколько букетов – для жены, матери, тёщи, дочерей и так далее. Более того, одними лишь цветами праздничные покупки обычно не ограничиваются.
«Если добавить к стоимости букета совокупные траты на дополнительные подарки, то финансовое благополучие мужчины на ближайшие пару месяцев может быть капитально подорвано!» — объяснил RT Ветров.В связи с этим депутат предлагает разработать рекомендации для региональных продавцов о создании стандартизированных подарочных букетов в честь праздника и ограничении необоснованных цен.