В России предложили ограничить необоснованное завышение цен на букеты к 8 Марта

04 марта 2026, 01:30

Депутат Ветров: Следует ограничить цены на букеты перед Международным женским днём

Фото: iStock/Probuxtor

В РФ предложили ограничить цены на цветы к 8 Марта. С такой инициативой выступил депутат муниципального образования Санкт-Петербурга посёлок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров, передает RT.





Копия обращения на имя министра промышленности и торговли Российской Федерации Антона Алиханова находится в распоряжении издания.





«Если добавить к стоимости букета совокупные траты на дополнительные подарки, то финансовое благополучие мужчины на ближайшие пару месяцев может быть капитально подорвано!» — объяснил RT Ветров.